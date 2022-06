Bendodo sitúa a Málaga como "motor de la recuperación de España": "Queremos consolidar el cambio"

De la Torre reivindica la "buena gobernanza" de Moreno en Andalucía: "Se han desbloqueado problemas enquistados"

MÁLAGA, 11 (EUROPA PRESS)

El coordinador del PP andaluz para la campaña del 19J y presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha destacado este sábado que "Málaga ya es motor económico de la Andalucía más líder de su historia y está llamada a ser motor de la recuperación de España gracias al empuje de Juanma Moreno".

Así lo ha subrayado en su intervención en el acto principal de esta campaña electoral en calle Alcazabilla, en pleno centro de Málaga capital ante unas 4.000 personas, junto al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; el candidato a la reelección y líder del PP-A, Juanma Moreno y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre.

Bendodo ha hecho hincapié en que el 19 de junio el PP quiere "consolidar el gran cambio que nos ha hecho pasar del tren de cola en todos los parámetros a ser líderes en la creación de autónomos, exportaciones y en la reducción de la tasa de paro en todo el país; realidades que hace cuatro años eran hitos inalcanzables".

"La recuperación llegará de la mano del proyecto político preferido por los malagueños: primero el 19 de junio, cuando Juanma Moreno logre una mayoría amplia y estable que garantice el avance de Andalucía sin cortapisas y, en segundo lugar, cuando Alberto Núñez Feijóo alcance la Presidencia del Gobierno y acabe con el peor Ejecutivo de la historia de España", ha enfatizado.

El número 3 del PP ha reprochado a los socialistas: "Nos querían resignados, incapaces de crecer y de mostrar nuestro potencial y nuestro espíritu emprendedor. Pero todo eso cambió el 2 de diciembre de 2018, pero ese cambio está en juego el próximo 19 de junio; por eso no podemos dar ni un paso atrás".

"Si en tres años y medio, con una pandemia y con la mayor crisis económica y social de las últimas décadas, hemos logrado grandes cosas, qué no seremos capaces de hacer en los próximos años", ha reivindicado Bendodo, criticando que "durante 37 años, los anteriores gobiernos socialistas se caracterizaron por la falta de ambición y de proyectos de futuro; por sus eternas promesas que nunca se cumplieron".

Se ha referido el dirigente malagueño al proyectos en la provincia, como el "macrohospital que el PSOE llevaba prometiendo desde 2008 y que hoy, gracias al Gobierno del cambio, ya es un proyecto real que empieza a construirse y que estará acabado en 2027". Pero, ha añadido, Málaga no sólo sumará un tercer hospital, "sino también un cuarto con la incorporación del Pascual al SAS, mejorando como nunca la planta sanitaria de la ciudad y de la provincia".

También se ha referido al metro, que iba a llegar al centro, según el PSOE, "el once del once del once". Sin embargo, "tuvo que llegar Juanma Moreno a la Junta para que los malagueños recuperaran la Alameda y concluyeran las obras del suburbano después de 17 años de zanjas, de aceras levantadas y de negocios bloqueados". Además, ha recordado que "el metro seguirá hasta el Civil de manera soterrada, tal y como nos comprometimos con los vecinos de Bailén-Miraflores".

Además, ha defendido que la Junta "empezó a coser la gran herida que atraviesa la ciudad y que ninguna otra administración autonómica se había atrevido a abordar con la puesta en marcha del Plan Guadalmedina", proyecto "del que iremos viendo los resultados en los próximos meses", como la futura rehabilitación para uso ciudadano y cultural del Convento de la Trinidad o la restauración de las cubiertas de la Catedral.

En su intervención también ha recordado cómo antes de 2019 las empresas tecnológicas se querían ir del PTA por los problemas de movilidad y de acceso a la tecnópolis y "hoy en día, no sólo es inimaginable que una empresa tecnológica quiera irse de Málaga, sino que nos eligen gigantes como Google y otros muchos para generar empleo y riqueza".

"Ese es el mejor ejemplo de lo que ha supuesto la gestión de Juanma Moreno para Málaga y también de lo que está por venir si logramos que ese cambio germine y se consolide el próximo 19 de junio", ha concluido Bendodo.

"UN FUTURO ESPLÉNDIDO PARA ANDALUCÍA", SEGÚN DE LA TORRE

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, por su parte, ha augurado un "futuro espléndido" para Andalucía y ha puesto el foco en que desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta se han desbloqueado "problemas enquistados".

"Yo lo he notado y llevo años de alcalde. Tengo perspectiva y autoridad para poder opinar y he notado un cambio sustancial", ha defendido, enumerando esos proyectos que "se han ido resolviendo en semanas, en meses, en los que ha habido agilidad y habilidad por parte de todos los consejeros de Juanma Moreno; un equipo formidable".

También ha defendido la "buena gobernanza" que, a su juicio, ha habido en Andalucía en estos tres años y medios: "Una gobernanza de transparencia, de cercanía y buena. Es un gobierno honesto, que tiene ideas claras, valores éticos y que entiende que gobernar es servir al bien común y no a nadie cercano".

Para De la Torre, se podría decir que el PP "no tiene que hacer campaña" electoral: "El ejemplo vivido es la mejor campaña, la campaña es el buen gobierno que hemos hecho. Desde el primer día que se empiezan a dar respuestas a los temas se está haciendo campaña, no porque se pretenda tener votos sino por hacer las cosas bien".

El alcalde de Málaga ha pedido el voto para Juanma Moreno porque "es justo": "Andalucía lo necesita y lo puedo decir con la autoridad que me da la experiencia, que hay una diferencia abismal" con los anteriores ejecutivos socialistas en esta comunidad autónoma.