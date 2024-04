Bendodo ve al Gobierno "atrapado entre el chantaje y la corrupción": "un 50%, a independentistas; el otro, a defenderse"

Tras la visita a Cuelgamuros de Sánchez, avisa que "no hay Ley de Memoria Democrática que tape el escándalo de corrupción del PSOE"

MÁLAGA, 5 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha afirmado este viernes que España tiene "un Gobierno que no gobierna" y que está "atrapado entre el chantaje y la corrupción". Además, ha criticado que el Ejecutivo haya renunciado a aprobar los Presupuestos Generales del Estado porque "una comunidad ha convocado elecciones", en alusión a Cataluña, calificado esta situación de "anomalía".

"Ésa es la realidad: un Gobierno que no gobierna, que está atrapado entre el chantaje y la corrupción que le corroe cada día más", ha afirmado Bendodo en una rueda de prensa en Málaga, quien ha sostenido que "en este país ahora mismo gobiernan las comunidades autónomas y los ayuntamientos y las diputaciones", administraciones de las que ha indicado que "son los que toman decisiones, aprueban presupuestos y tiran del carro hacia adelante".

Bendodo ha asegurado que "el Gobierno de España dedica el 50% de su tiempo a negociar con los independentistas para mantenerse en el Gobierno y el otro 50% a defenderse de la corrupción". "No tiene tiempo para más, no hay tiempo para gobernar", ha manifestado.

El dirigente del PP ha insistido en que el Ejecutivo dedica la mitad de su tiempo de gestión "a aceptar chantajes del independentismo catalán para mantenerse en la Moncloa", y la otra mitad para "achicar agua de la corrupción que inunda al Gobierno, al Partido Socialista y cerca a la Moncloa".

Sobre las comisiones de investigación creadas en el Congreso y el Senado acerca de las comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus, en el marco del caso Koldo, ha sostenido que están ante "un caso gravísimo de corrupción, con cada vez más ramificaciones, que se extiende ya por seis ministerios".

PIDE ACLARAR LOS "TEJEMANEJES" DEL "CÍRCULO ÍNTIMO" DE SÁNCHEZ

A su entender, el 'caso Koldo' "llega a la Moncloa, rebota en Canarias y Baleares, llega a la sede central del Partido Socialista en la calle Ferraz, llega a la Presidencia del Congreso, al ministro de Política Territorial".

"Estamos ante un caso de corrupción muy extenso y eso que todavía estamos en la fase inicial de la investigación", ha afirmado Bendodo, quien ha apuntado de que "es hora de que la tercera autoridad del Estado, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, explique de una vez por todas cuál fue la puerta de entrada de la trama en Baleares y por qué se convirtió ella misma en la avalista de la trama".

"Es hora también de que el ministro Ángel Víctor Torres aclare de una vez por todas que si hablaba o no hablaba con Koldo porque Koldo decía que sí hablaba con el ministro Ángel Víctor Torres siendo presidente del Gobierno de Canarias. Uno de los dos miente, ¿eh?", ha señalado.

Bendodo, quien ha indicado que "es hora también de que el Gobierno aclare los tejemanejes del círculo íntimo familiar de Pedro Sánchez", ha colegido que "esto requiere una explicación urgente del presidente del Gobierno, de la implicación de su mujer en negocios, en informaciones, en influencias, en la trama que estamos hablando".

Después de describir "muy nervioso" al PSOE y que ello lo ha llevado a "crear una fábrica de cortinas de humo", Bendodo ha afirmado que "cuando Pedro Sánchez tiene un problema hace dos cosas", de manera que "cuando tiene un problema en España que le afecta a él o a su Gobierno o a su entorno más familiar, se va al extranjero", así como que "cuando tiene otro problema va al Valle de los Caídos, ahora se llama Cuelgamuros, hace una de las dos cosas y agita el fantasma del pasado".

"El presidente ha ido no a preocuparse por nada, a hacerse una foto y un vídeo para agitar estas cuestiones como cortina de humo. Muy mal le tiene que ir la cosa a Sánchez", ha asegurado Bendodo sobre esa visita de Sánchez a Cuelgamuros, antes de reclamar al Partido Socialista "todas las explicaciones posibles de lo que afecta esta trama al Gobierno, al partido y a la Moncloa".

"NO HAY LEY DE MEMORIA TAN GRANDE QUE TAPE EL ESCÁNDALO DEL PSOE"

"No hay Ley de Memoria Democrática tan grande que tape el escándalo de corrupción del Partido Socialista", ha afirmado Bendodo, convencido de que la decisión del Gobierno de recurrir la decisión de comunidades con cogobierno de PP y Vox de derogar sus leyes de memoria "ahora mismo no es un tema prioritario con la que está cayendo".

"En un país serio el presidente del Gobierno tenía que haber dimitido", ha dicho el dirigente popular, quien ha puesto como ejemplo de ello la actitud del exprimer ministro de Portugal, Antònio Costa.

Tras argumentar en una comparativa entre la mujer del presidente del Gobierno y la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que "no ha habido ningún menoscabo en la gestión del día a día de la Comunidad de Madrid" y que "en cambio, la señora del presidente del Gobierno sí ha influido o ha intentado influir para que el presidente del Gobierno adjudique actuaciones a empresas que estuvieron vinculadas con ellas", para concluir que "son cosas muy distintas" y que "el Gobierno intenta meterlo todo en el mismo saco".

LOS PROBLEMAS DE OTRAS ADMINISTRACIONES SIN PRESUPUESTOS DEL ESTADO

El dirigente del PP nacional ha descrito situaciones que tienen que afrontar otras administraciones, de lo que ha puesto como ejemplo que a la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García Pelayo, de quien ha indicado que ha remitido siete cartas al Ministerio de Hacienda para evaluar la repercusión de que no haya Presupuestos Generales del Estado para 2024 y ha esgrimido que "la vicepresidenta Montero no ha respondido a ninguna carta, lo que supone, no solo un desprecio a la Federación Española de Municipios y Provincias, sino a los ayuntamientos y a los ciudadanos".

Bendodo ha esgrimido que "lo último que ha hecho la vicepresidenta contra los gobiernos autonómicos y los gobiernos locales es meterle la mano a sus presupuestos" para asegurar que ha utilizado 2.000 millones de euros previstos para estas administraciones vayan a "comprar un porcentaje de acciones de Telefónica para que el Gobierno pueda meter la mano en Telefónica", decisión que ha considerado propicia que "el sanchismo siga extendiendo sus tentáculos en todos los organismos del Estado, públicos y privados".

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local ha recriminado esas medidas del Gobierno "en vez de buscar soluciones a la asfixia financiera que padecen los ayuntamientos", a los que ha considerado que "los desprecia como hermanos pobres de la Administración".

Finalmente, Bendodo ha asegurado que "hay 1.200 millones de euros que pueden perder los ayuntamientos porque no se actualicen esas entregas a cuenta", a lo que ha sumado otras cuestiones sobre "cómo debe aplicarse el superávit del 23 en el año 24".