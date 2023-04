Bendodo ve una "rebelión a bordo" en el Gobierno porque "nadie está pilotando la nave": el PSOE se dedica a resistir

Dice que los barones del Partido Socialista que temen "como una vara verde" que les llame Ferraz y les diga que Sánchez irá a hacer campaña

MÁLAGA, 5 (EUROPA PRESS)

El coordinador general del Partido Popular (PP), Elías Bendodo, ha asegurado este miércoles que ve una "rebelión a bordo" del Gobierno de España y que "nadie está pilotando la nave", señalando a su vez que el PSOE se dedica a resistir y Podemos, a protestar.

En este sentido se ha pronunciado durante un acto celebrado en Málaga, en el que el líder 'popular' ha mostrado su apoyo a las candidaturas de Francisco de la Torre y José Luis Martínez-Almeida a revalidar las Alcaldías de Málaga y Madrid, respectivamente, en una intervención junto a los regidores.

Bendodo ha puesto a De la Torre y Martínez-Almeida como "pilares del municipalismo" del PP y como "dos grandes capitanes al mando" frente al Ejecutivo central. "Son dos equipos de fútbol que no se hablan entre sí, peleados entre sí y que fundamentalmente lo que hacen es aplicar la ideología por encima del sentido común", ha dicho en referencia al Gobierno de coalición.

"Rebelión a bordo de yolandistas, de podemitas, de independentistas que lo que quieren fundamentalmente es romper España, rebelión a bordo de barones del Partido Socialista que temen como una vara verde que les llame por teléfono Ferraz y les diga: oye que Pedro Sánchez va a ir a hacer campaña contigo", ha agregado Bendondo.

En este punto, Bendodo ha manifestado que los barones socialistas "saben ya que dos o tres puntos se dejan en el camino cada vez que Pedro Sánchez acompaña a un candidato".

"EL GOBIERNO DIVIDE EL EMPLEO"

El líder 'popular' ha afirmado que el Gobierno central no crea empleo sino que lo "divide", y al respecto de la valoración que el Ejecutivo ha hecho sobre los datos del paro, ha señalado que es "la misma tarta en porciones más pequeñas" y "una cortina de humo para engañarnos a todos".

"El Gobierno no crea empleo, el empleo lo crean los empresarios, pero este Gobierno dice que crea empleo y no es verdad", ha aseverado Bendondo, enlanzando la la actitud del Gobierno ante la inflación y criticando que el Ejecutivo "saque pecho" de los datos de inflación que recogen una subida del 4% de marzo de 2022 a marzo de 2023, incidiendo en que en ese mes del año pasado ya era del 9%.

Haciendo una comparación, ha señalado que "al final hemos engordado 13 kilos. Ese es el ejemplo. Eso es de lo que el gobierno se siente satisfecho".

FEIJÓO, "LA VERDADERA ALTERNATIVA"

Bendodo ha asegurado que mientras que "el gobierno de colisión no mantiene el rumbo y no está a la altura", el PP de Núñez Feijóo es "la verdadera alternativa que necesita España", citando que tiene "mano tendida" y que plantea propuestas, pactos de estado y acuerda con todos los agentes.

"El --PP-- acuerda con el Gobierno incluso cuando hace falta salvarlo de las ambiciones podemitas, independentistas o de herederos de ETA, pero evidentemente el Gobierno sigue sin estar a la altura", ha destacado Bendodo, que ha recordado que en el primer año de presidencia de Alberto Núñez Feijóo 12.000 personas se han comprometido con el partido afiliándose al mismo.

El coordinador del PP ha recordado que el partido ha propuesto hasta seis acuerdos de Estado, entre ellos de economía, energía, seguridad, justicia y defensa, además de un plan de calidad institucional "para mejorar el deterioro de nuestras instituciones públicas, con más de 60 medidas".

Ha acusado al Gobierno de "tirar a la papelera" estas propuestas de las que ha destacado que se han trabajado con expertos: "Lo que pretendíamos era enriquecer la gestión de nuestro Gobierno porque al final España somos todos: el Gobierno y la oposición".

EL PRESIDENTE DEL "MONOSÍLABO"

Tras asegurar que Pedro Sánchez dio el "no" por respuesta, Bendodo lo ha calificado como "el presidente del monosílabo": "Tiene mucha facilidad para pasar del no es no al sí es sí, que tanto daño ha hecho a la seguridad de las mujeres, de un gobierno autodenominado feminista".

Ha criticado al Gobierno, del que ha dicho que "ha sacado a 80 violadores a la calle y ha revisado más de 800 condenas a la baja de agresores sexuales y violadores", recordando el apoyo del PP a la reforma de la ley del solo sí es sí: "Tanta prisa para modificarla nos dimos que ahora el Gobierno vuelve a marear la perdiz para no descontentar a sus socios de Gobierno de Podemos".

Bendodo ha acusado al presidente del Gobierno de vivir en la "España oficial" frente al resto de los ciudadanos que viven en la "España real" señalando aspectos como los precios del combustible, la cesta de la compra "disparada" o la inflación "por las nubes": "El Falcon vuela tan alto que desde arriba no se perciben las grietas que está dejando el Gobierno", ha dicho.

CORRUPCIÓN

Por otro lado, Bendodo ha dicho que en Andalucía el caso del 'Tito Berni' no suena "ni de lejos raro", apuntando que "socialismo corrupción, prostitución y drogas iban de la mano durante muchos años" en la región, y que ahora ha tenido su réplica en Canarias, pero con repercusión nacional.

"Otra vez han vuelto a las andadas y aquí nadie da ninguna explicación", ha criticado, a la vez que ha acusado al Gobierno de "volver a manchar la imagen de la Guardia Civil con otro caso, tal como tuvimos hace años con el director general también, que tuvo que irse".

En este punto, el líder 'popular' ha calificado al ministro del Interior como "ministro de autodefensa" asegurando que pasa el 90% del tiempo defendiéndose y diciendo que va "a escándalo diario", y enumerando casos como la dimisión de la cúpula de la Guardia Civil, la valla de Melilla y la dimisión de directora de la Benemérita.

"Evidentemente Pedro Sánchez ha perdido una gran oportunidad para hacer una remodelación del Gobierno más amplia. Una remodelación en dos sentidos, quitando a los ministros que restan y quitando ministros en su conjunto para reducir el peso administrativo", ha concluido.