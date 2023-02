El beneficiario de los contratos de Borràs confiesa que pactaron fraccionar trabajos

Isaías H. declara que la presidenta de Junts le daba "instrucciones" para preparar los presupuestos

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

Isaías H., beneficiario de los 18 contratos que Laura Borràs presuntamente fraccionó para adjudicárselos a dedo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), ha confesado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que pactaron fraccionar su trabajo para la ILC en contratos de obra y servicio que no superaban los 18.000 euros.

Durante el interrogatorio de la fiscal este lunes, Isaías H. ha contestado afirmativamente cuando ésta le ha preguntado si acordó con Borràs un "contrato encubierto que iría desarrollando año a año y acomodando a las necesidades informáticas de la institución".

Este lunes han declarado Isaías H. y el también acusado Andreu P., mientras que el interrogatorio a Borràs será el lunes 27 y el juicio seguirá el martes con declaraciones de testigos.

Ha detallado que presentaba el presupuesto de su trabajo, que sabía que se aceptaría, acompañado de dos "presupuestos comparsa" que sabía que serían rechazados.

De hecho, la fiscal ha interrogado a Isaías H. sobre todos los contratos que obtuvo para trabajar para la ILC y sobre los correos que se intercambió con Borràs para intentar demostrar que existía una relación laboral.

El beneficiario de los citados contratos ha leído y explicado el contenido de algunos correos, como el que trasladaba a Borràs su "inquietud" por que una de las funcionarias de la ILC no estaba de acuerdo con el funcionamiento que estaban siguiendo para cobrar las facturas.

Según él, la presidenta de Junts le daba "instrucciones" sobre cómo se tenían que organizar y entregar los presupuestos, le facilitaba datos así como posibles nombres que podía utilizar.

Tras concretar que le remitía los presupuestos a través de su correo electrónico, ha explicado que, en una cadena de mails que se intercambiaron, Borràs le dio "instrucciones de que se tenían que hacer tres presupuestos" y que se debían facilitar proveedores diferentes.

"TRAPIS Y MARRONES"

En la causa consta una conversación de Isaías H. con un amigo en noviembre de 2017 en la que él mostró su preocupación por que una intervención de la Generalitat por el artículo 155 de la Constitución pudiera destapar "marrones" que dijo tener relacionados con la contratación de los servicios que prestaba a la ILC.

En la misma conversación expuso que, para la ILC, tenía que hacer dos presupuestos buenos y cuatro no buenos: "Porque yo, con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, yo facturo unos 'trapis' por ahí".

Este lunes, la fiscal ha preguntado a Isaías H. por esa conversación y él ha aclarado que "trapis y marrones quiere decir la manera que se presupuestaba y se facturaba" su trabajo para la ILC.

TERCERA PERSONA

Ha admitido que buscó terceras personas para ser posibles adjudicatarias, entre ellas algunas cooperativas y el también acusado en el juicio Andreu P., a quien conoce desde que eran adolescentes.

Isaías H. ha declarado, en línea con la acusación de las fiscales, que Andreu P. estuvo de acuerdo en participar en todo ello y por eso él presentó a la ILC presupuestos a nombre de su amigo, "algunos sin su consentimiento", además de asegurar que le daba instrucciones sobre cómo se tenía que facturar.

Pese a todo, ha apuntado que él era el adjudicatario de todos los contratos y que, si necesitaba ayuda, optaba por subcontratar el trabajo.

NO CONTESTA A LA DEFENSA DE BORRÀS

Aunque Isaías H. no ha respondido a las preguntas de la defensa de Borràs, los abogados de la presidenta de Junts han querido dejar constancia de las preguntas que les hubiera gustado formular para cuestionar su "credibilidad".

Además de preguntarle por qué había cambiado de estrategia de defensa y apostado por confesar, Gonzalo Boye e Isabel Elbal han centrado las otras cuestiones en el consumo de drogas del acusado entre 2013 y 2017 porque estuvo enjuiciado por una causa de tráfico de drogas --su defensa ha pedido al tribunal una atenuante por drogadicción-- tras lo cual el presidente de la sala les ha retirado la palabra.

Isaías H. aceptó una condena por esta causa anterior, relacionada con el tráfico de drogas, y fue mientras estaba siendo investigado por este caso cuando la policía intervino su conversación sobre los "trapis" en la ILC.

Tras reconocerse como una persona "adicta", Isaías H. ha concretado que su consumo se agudizó en 2017, provocando que no pudiera atender como hubiera querido parte de su trabajo, y que pasó a protagonizar actividades delictivas para conseguir droga, lo que le provocó problemas con la policía.

"Me acusaron, me detuvieron y me juzgaron por una serie de cosas y me condenaron. Acepté la responsabilidad de mi condena, como estoy aceptando mi responsabilidad en los hechos de los que se está hablando", ha zanjado.

ANDREU P. TAMBIÉN ADMITE LAS ACUSACIONES

Por su parte, Andreu P. ha reconocido todos los hechos de los que se le acusa y ha contado que hizo facturas a su nombre como autónomo y a nombre de su empresa, y que con lo que cobró de la ILC pagó "a todos los profesionales que habían desarrollado el proyecto", entre ellos Isaías H.

Ha añadido que los conceptos de los presupuestos no siempre eran fieles al trabajo que se encargaba --"algunas cosas se parecían y otras no, algunas eran reales y otras no"-- porque eran contratos por trabajos ya asignados o hechos.

Para Andreu P., la Fiscalía pide una condena de tres años de prisión, 10 de inhabilitación para cargos públicos y una multa de 30.000 euros por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental.

Las fiscales sostienen que Andreu P., como ha reconocido este lunes, sabía que Isaías H. y Borràs se habían puesto de acuerdo para fraccionar contratos de trabajos relacionados con la web de la ILC, y él "aceptó elaborar presupuestos y facturas" a su nombre y al de su empresa siguiendo las indicaciones de Isaías H.

Los presupuestos que presentaba Andreu P. en algunas ocasiones tenían que resultar adjudicados y, en otras, funcionaban como presupuestos "comparsa" que acompañaban al que ya estaba acordado que sería elegido.