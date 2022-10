El beneficio de BNY Mellon se desploma un 62% en el tercer trimestre, hasta 326 millones

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) observó una caída interanual de sus beneficios netos del 62% en el tercer trimestre, hasta los 319 millones de dólares (326 millones de euros), según ha informado este lunes la entidad al publicar su cuenta de resultados trimestral.

Gran parte del cambio en el resultado neto se debe a un impacto de 664 millones (678 millones de euros) a nivel contable para reflejar el deterioro de la división de gestión de inversiones por el estado bajista de los mercados financieros. Este cargo no tiene impacto en caja.

La facturación total del banco entre julio y septiembre fue de 4.279 millones de dólares (4.368 millones de euros), un 6% más. Los ingresos procedentes de comisiones y tasas se contrajeron un 1%, hasta 3.353 millones (3.423 millones de euros), mientras que los originados por intereses netos avanzaron un 44%, hasta 926 millones (945 millones de euros).

Las retribuciones crecieron un 6%, hasta 1.673 millones (1.708 millones de euros), mientras que el gasto en 'software' y equipos creció un 13%, hasta 421 millones (430 millones de euros) y la contratación de profesionales externos se situó en 363 millones (371 millones de euros), sin cambios frente a un año antes.

De esta forma, en el conjunto de los nueve primeros meses de 2022, BNY Mellon se anotó un beneficio neto de 1.853 millones de dólares (1.892 millones de euros), un 32% menos. De su lado, la facturación avanzó un 5%, hasta situarse en 13.459 millones de dólares (13.740 millones de euros).

A 30 de septiembre, la entidad financiera registraba activos bajo gestión valorados en 1,776 billones de dólares (1,813 billones de euros), un 23% menos que justo un año antes.

La ratio de capital CET1, el de mayor calidad, en el tercer trimestre fue del 10%, lo que supone una caída de 1,7 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2021. De su lado, el retorno sobre capital se redujo a más de la mitad, hasta el 7,5%.