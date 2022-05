El beneficio de The New York Times cae un 88,5% por el efecto de la compra de 'The Athletic'

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El beneficio neto de The New York Times Company, empresa editora del diario estadounidense del mismo nombre, registró un descenso del 88,5%, hasta 4,7 millones de dólares (4,5 millones de euros), por el impacto negativo a nivel contable de la adquisición del medio deportivo 'The Athletic', según ha informado este miércoles la compañía.

En concreto, la firma ha contabilizado un coste de adquisición en el trimestre de 34,7 millones de dólares (32,9 millones de euros).

La facturación entre enero y marzo se elevó un 13,6%, hasta 537,4 millones (509,4 millones de euros). Los ingresos procedentes de las suscripciones crecieron un 13%, hasta 372 millones (352,6 millones de euros), mientras que los originados por la publicidad se situaron en 116,3 millones (110,3 millones de euros), un 19,7% más. El resto de ingresos avanzó un 5%, hasta 49,2 millones (46,6 millones de euros).

Los costes asociados a los ingresos fueron de 281,4 millones (266,8 millones de euros), un 12,1% más, mientras que los de ventas y marketing fueron de 77,6 millones (73,6 millones de euros), un 29% más, y los generales y administrativos avanzaron un 26,1%, hasta 71,4 millones (67,6 millones de euros). La partida de desarrollo de producto creció un 21,8%, situándose en 47,4 millones (44,9 millones de euros).

La compañía cerró el primer trimestre con un total de 9,1 millones de suscriptores, un 19,3% más que tres meses antes y hasta un 31,3% por encima del año anterior. Los suscriptores digitales (a 'The New York Times, sus secciones de juegos o cocina, su vertical de recomendaciones 'Wirecutter' o el medio deportivo 'The Athletic') fueron 8,32 millones, un 36,5% más que un año antes, mientras que los suscriptores de la edición impresa se contrajeron un 6,8%, hasta 780.000 personas.