El Benidorm Fest 2024 prohíbe el uso de instrumentos en las actuaciones

RTVE adelanta el plazo para enviar las candidaturas al 16 de mayo

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Las interpretaciones del Benidorm Fest 2024 se cantarán "en directo y sin instrumentos, y sin efectos que distorsionen o mejoren la voz, con el acompañamiento de la grabación de la base instrumental del tema".

Así lo recogen las bases del Benidorm Fest del próximo año, recogidas por Europa Press y publicadas por la dirección de Contenidos de RTVE. En las bases del festival de 2023 no estaba incluida la limitación del uso de instrumentos como acompañamiento de las canciones.

Este festival elegirá la canción que representará a España en la 68ª edición de Eurovisión, organizado por la UER y que se celebrará el próximo año.

Otra de las novedades que incluyen las bases de la preselección para el próximo año es que se ha adelantado el plazo para enviar candidaturas respecto al año anterior. Precisamente, el plazo para enviar candidaturas se abre el próximo 16 de mayo y se cerrará el 10 de octubre, mientras que para el festival de 2023 el plazo para enviar las candidaturas se abrió el 1 de septiembre.

En este sentido, la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, ha asegurado que la decisión de adelantar la publicación de las bases en esta tercera edición tiene como objetivo "dar más tiempo para la presentación de candidaturas por parte de los aspirantes a competir en el certamen" que, en sus palabras, "en sólo dos ediciones se ha convertido en todo un éxito".

Otro punto nuevo que incluyen las bases de este año es que RTVE se hará cargo de los gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento de los artistas seleccionados en caso de que la corporación acordase dar a conocer a las candidaturas seleccionadas en un programa especial, obligándose estas a participar, así como en el caso de las intervenciones promocionales en programas que se pudieran acordar.

Por su parte, la mecánica de votación para elegir al artista que representará a España en Eurovisión será la misma que en ediciones anteriores. Así, el 50% corresponderá al voto del jurado, formado por profesionales nacionales e internacionales como jefaturas de delegación, periodistas, artistas, músicos y/u otros; y el otro 50% al voto del público, del cual el 25% será televoto y el otro 25% será por elección de un jurado compuesto por una muestra de la población española seleccionada mediante reglas estadísticas y demoscópicas.

En caso de empate, ganará la candidatura que reciba la mejor puntuación del Jurado profesional; y en caso de fallos técnicos, ganará la candidatura que reciba la mejor puntuación del jurado profesional.

Paralelamente al casting online, RTVE también invitará directamente a intérpretes y autores "de reconocido prestigio" del panorama musical actual para que presenten sus propuestas al proceso de selección.

Como en las pasadas ediciones, se aceptarán no solo candidaturas de cantante más canción, sino también las canciones que aún no tengan cantante que las interprete. Las canciones deberán ser originales y no haber sido publicadas, interpretadas o distribuidas, en todo o parte, antes del 1 de septiembre de 2023.

Tal y como se especifica en las bases, una vez terminado el plazo de envío de candidaturas, RTVE seleccionará un máximo de dieciséis participantes y seis suplentes.

CANCIONES EN LENGUAS NO OFICIALES

En el Benidorm Fest 2024 podrán participar, además de canciones en castellano, gallego, vasco o catalán, temas en lenguas españolas que no son oficiales, como el asturiano o el aragonés, pero siempre que la parte en ese idioma no supere el 40% del total de la letra.

En la primera edición, celebrada en el 2022, las bases del Benidorm Fest aceptaban canciones en castellano o en las lenguas cooficiales de España. Además, se aceptaban fragmentos en idiomas extranjeros, siempre que no superaran el 35% del total.

Para la edición de este año y para el Benidorm Fest del 2024, las bases establecen que la letra tiene que estar en castellano o en las lenguas cooficiales, aunque también se aceptan canciones con fragmentos "en lenguas no oficiales de España e idiomas extranjeros, siempre que no superen el 40% del total de la letra de la canción".

En la primera edición del festival donde se escoge el representante de TVE en Eurovisión, el grupo de folk gallego Tanxugueiras fueron las favoritas del público para representar a España en la edición de 2022. La canción que llevaron al festival fue 'Terra', un tema en gallego que incluye también frases en catalán, vasco y asturiano. Se quedó en un tercer puesto ante la puntuación baja del jurado profesional de TVE.

Por otro lado, en la edición de este año participó el grupo Siderland con la canción en catalán 'Que esclari tot', que no llegó a clasificarse para la final.