Berenice Lobatón cumple 18 años creando su propia revista digital

MADRID, 16 (CHANCE)

Con tan solo 17 años sacó fuerzas y motivación para demostrar a todo el mundo las tablas que ya tiene en el mundo de la comunicación y realizó reportajes a familias que habían pasado por la desaparición de jóvenes. Hablamos de Berenice Lobatón Domínguez, que cumple hoy 18 años entregada de lleno a esta profesión que sin duda, la lleva en las venas, y ella mejor que nadie sabe de lo que se trata ya que lo ha vivido desde que nació... en esas cuatro paredes de su casa y en los platós de televisión donde su madre, Mari Pau Domínguez derrochaba talento.

Durante el confinamiento, cuando la mayoría de adolescentes se volcaban en las tecnologías para divertirse, ella las utilizó para sacar partido a esa profesionalidad que lleva consigo. Tuvo charlas, de lo más interesantes con rostros conocidos del panorama internacional, como Henry Méndez, Juan Magan, José Coronado, Carmen Lomana, Pedro García Aguado o Cristina Cifuentes entre ellos en "Unos minutos de desconexión con".

Una valentía y coraje que ha sabido sacar partido con estas entrevistas tan valiosas donde no solo ha sabido extraer lo mejor de cada uno, sino que ha demostrado su talento por las redes sociales. Ahora, con 18 años estudia un doble grado de periodismo y publicidad y relaciones públicas para formarse de manera más completa y no dejar pasar la oportunidad de ser una de las grandes.

Hablamos con Mari Pau Domínguez, madre de la novata comunicadora y lo cierto es que con tan solo escuchar su voz deja entrever el orgullo tan inmenso que tiene hacia su hija, no solo por seguir sus pasos de una manera tan fresca, original e innovadora, sino por la manera que tiene Berenice de enfrentarse al mundo.

Ahora, por si fuera poco todo lo que ha conseguido desde los 17 años, no le basta con estudiar el doble grado, va a sacar una revista digital a finales de este mes donde mostrará entrevistas a personajes de diversa índole, con diferentes secciones. Este formato digital recibe el nombre de 'ECOOO COMING SOON' y Berenice ha aprovechado este día para compartirlo por redes sociales con todos sus seguidores:

"Aprovecho este día tan importante, tan señalado en el calendario de mi vida, en el que cumplo dieciocho años, para enseñaros un pedacito de mi nuevo proyecto. Han sido muchos meses de trabajo y esfuerzo y ya no queda nada para que se estrene. He aprendido tantas cosas de esta experiencia... Espero que os guste y espero también poder seguir haciéndolo mucho tiempo. Es una revista online que estará llena de sorpresas. Los jóvenes somos el futuro y esta es mi forma de demostrar que podemos proponernos todo lo que queramos. Quiero en primer lugar agradecer a mi mayor instructor, el comunicador Manuel Campo Vidal, por confiar en mi, con solo diecisiete años, darme la oportunidad de trabajar con él y hacerme creer en mí misma. Sin él yo no hubiese empezado esto. En segundo lugar quiero dar las gracias a todas las personas que me acompañan en esta aventura de una forma totalmente desinteresada, el creador de toda la web @manumartinezdlf , mi maravillosa y profesional fotógrafa @patriciasemirphotography y su fiel ayudante @patiierrejoon , mi maquilladora @anapiconmaquillaje , el encargado de las redes sociales @joseburgos_ y al encargado de los cortos @nico.ac Y sobre todo gracias a las personas que han confiado en mí y se han dejado entrevistar. Es una suerte contar con la compañía de todos los profesionales que aparecerán. Gracias a todos, en breve podréis verlo!".

De esta manera, Berenice Lobatón quiere tener su propio espacio en el mundo de la comunicación y dejar constancia de todo el trabajo que ha estado realizando estos meses y lo que queda por venir. Sin duda, una mujer que, a pesar de su temprana edad, ha sabido a lo que quiere dedicarse y lucha diariamente por conseguir todo lo que se propone.