Bermejo, candidato a las primarias de Cs, culpa a Aguado de la situación en la Comunidad: "Es el único responsable"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Juan Carlos Bermejo, candidato a las primarias de Cs para postularse a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ha culpado al exvicepresidente Ignacio Aguado de la situación de la Comunidad de Madrid y de que haya elecciones el próximo 4 de mayo.

Bermejo, quien ya se presentara como candidato en 2019 como rival de Aguado, ahora lo vuelve a hacer. En declaraciones a 'Cuatro', recogidas por Europa Press, ha reconocido que lo de Murcia ha sido un "error" pero que la situación se ha sobrevenido por el "combustible" de Aguado que ha sido "desleal" con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

El vídeo del día ¿Cómo ha cambiado la vida un año después de la pandemia?

"Aguado debería haber pactado con PSOE. Decidimos gobernar con el PP, pues hay que ser leales y si no te gusta ese Gobierno te sales, pero no pones palos en las ruedas que es lo que ha venido haciendo durante todo este tiempo", ha lanzado.

No obstante, hoy los militantes saben, a su juicio, que Aguado en este momento no llegaría al 5% para poder entrar en la Asamblea de Madrid, pero considera que él si puede conseguirlo para que "haya un equilibrio y las instituciones no caigan en manos de los depredadores de PP y PSOE".