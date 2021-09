Bernardo Pantoja acude al tanatorio para despedir a su madre

MADRID, 29 (CHANCE)

El fallecimiento de la muerte de Doña Ana sigue siendo una incógnita. Esta triste noticia ha cambiado los planes de Kiko Rivera, Anabel Pantoja e Isa Pantoja, que se encontraban ya en La Graciosa para celebrar por todo lo alto la boda de la colaboradora de televisión con Omar Sánchez, pero... esta mañana saltaba la información de la muerte de la matriarca del clan Pantoja y todos han vuelto a poner un pie en el aeropuerto para regresar a la península y despedir a su abuela.

El primero y único en llegar al tanatorio ha sido Bernardo Pantoja, que no se encontraba en Cantora acompañando a sus hermano: Agustín, Juán e Isabel Pantoja. Lo ha hecho con la inseparable Junco y con su tía, Magdalena, a la que hemos visto varias veces en los platós de televisión enfrentándose a Anabel Pantoja y criticando que la cantante no le ha dejado ir a la finca a ver a su hermana.

Y es que la llegada del cuerpo de Doña Ana al tanatorio estaba prevista para las 20h de la tarde, de hecho ya se encuentra allí y no hay rastro de Isabel Pantoja. Sí de su hermano Agustín Pantoja, que ha acudido hasta allí, pero no se le ha visto entrar en su interior. Según Kike Calleja, reportero de 'Sálvame Diario', el hermanísimo ha acompañado el cuerpo de su madre, pero no se ha bajado del coche y se ha vuelto a ir.

Toda una incógnita hasta ahora. Lo que sabemos es que el único rostro conocido que se ha acercado hasta el tanatorio es el de Bernardo Pantoja, que sabemos que no tiene mucha relación con sus hermanos. Mientras tanto, los nietos de Doña Ana están volando hasta Andalucía para acompañar a la cantante.