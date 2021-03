Bernardo Pantoja de nuevo en el foco mediático, su tía Magdalena le desobedece

MADRID, 12 (CHANCE)

Sergi Ferré, reportero y periodista de 'Sálvame', se ha desplazado hoy hasta Sevilla para estar en la casa de Bernardo Pantoja e intentar poder hablar con él después de que ayer Kiko Rivera le desmintiese públicamente y asegurase que su tío Agustín no le abrió la puerta de Cantora para ver a su madre.

Lo cierto es que el reportero se ha encontrado con todo el mundo de la familia, menos con Bernardo. La hermana de Doña Ana, Magdalena, que ya ha aparecido en muchas ocasiones en 'Sálvame Diario' y 'Deluxe', ha acudido esta tarde a la casa de su sobrino para ir junto a él al cumpleaños de su nieta y tras bajar de su casa, ha confesado en cámara que todo lo que se ha dicho de su sobrino es mentira y que está muy nervioso.

Después del testimonio de Magdalena, ha bajado un amigo de Bernardo y de Anabel Pantoja para decir públicamente que el padre de Anabel no ha mandado a su tía a hablar para las cámaras del programa y ha pedido al programa que por favor, se le respete porque está muy nervioso. Es decir, que la hermana de Doña Ana ha desobedecido la decisión de su sobrino y ha hablado con las cámaras del programa sin permiso de Bernardo.

Chelo García Cortés ha confesado por su parte que ayer recibió un mensaje de Bernardo que ponía exactamente: "Yo creía que me estabas hablando de otras cosas pero decirte que lo que se contó ayer es todo verdad". Además, ha explicado que es un mensaje reenviado que no ha escrito el protagonista de esta polémica, pero que es muy extraño.

Rafa Mora ha sacado el gordo cuando ha confesado que se han puesto en contacto con él dos trabajadores de la finca que estaban el día que no abrieron la puerta a Bernardo en Cantora y le han dicho que: "Llega Bernardo y otra persona a la última cancela de la finca, llovía a cántaros, Bernardo y esta persona se encuentran tras la cancela, sale una mujer que su nombre empieza por 'S' y le dice a Bernardo 'tengo órdenes de Agustín Pantoja y estas órdenes son: 'tienes completamente prohibido entrar en cantora'. Bernardo sorprendido le dice que cómo no va a entrar si vengo a ver a mi madre. El señor que iba con bernardo le dice a la mujer que avise a Isabel o a Agustín y esta señora vuelve a entrar a la casa y no tuvo la dignidad para volver a salir, directamente se encontraron con la puerta cerrada. Hay tres testigos más que estaban trabajando ese día".