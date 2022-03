Bernardo Pantoja recibe el alta hospitalaria

MADRID, 10 (CHANCE)

Anabel Pantoja ha vivido sus peores momentos debido al estado de salud tan preocupante en el que ha estado su padre. Bernardo Pantoja ingresaba en el hospital hace unas semanas debido a unos problemas originados por la diabetes que sufre y, tal y como se ha comentado en los diversos medios de comunicación, se ha temido por su vida... pero lo cierto es que el hermano de Isabel Pantoja ha sacado fuerzas de donde no las tenía y este jueves ha recibido el alta hospitalaria.

A media tarde, Bernardo Pantoja llegaba a su casa trasladado en ambulancia y entraba en el portal del edificio en camilla. Asistido por los sanitarios y por Junco, que no se ha separado ni un segundo de su lado, el hermano de Isabel Pantoja entraba en su hogar para descansar y reponerse tras pasar sus peores semanas.

Anabel Pantoja no ha tardado en acudir al domicilio donde ya descansa su padre, pero no ha querido hacer ninguna declaración de cómo se encuentra. La colaboradora de televisión llegaba a casa de su padre hablando por teléfono y se limitaba a dar las gracias a los medios de comunicación que estaban en las inmediaciones.

A los pocos minutos, la influencer salía del hogar hablando por teléfono también y se enfadaba con la prensa al ser preguntada por el estado de salud de Bernardo: "¿Me quieres dejar hablar por teléfono cariño?" y añadía: "Te he dicho que gracias por el interés, ya sabéis que está en casa, está bien, no tengo nada que decir, voy a la farmacia y no quiero que me acompañéis".

Han sido muchos los nervios que ha pasado Anabel Pantoja durante estas semanas, yendo y viniendo de Madrid a Sevilla, a lo que se le suma su separación con Omar Sánchez... por lo que la colaboradora ya puede respirar tranquila al tener a su padre en casa, fuera del hospital.