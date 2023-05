Bertín Osborne aclara qué relación mantiene con Gabriela Guillén

MADRID, 11 (CHANCE)

Desde hace semanas no se habla de otra cosa que de la nueva relación sentimental que Bertín Osborne ha comenzado con la fisioterapeuta Gabriella Guillén. Un amistad especial que el mismo confirmó a la revista ¡HOLA! y de la que todavía desconocemos muchos detalles... eso sí, sabemos que aprovechan su tiempo libre para verse y disfrutar juntos de los pequeños ratitos.

Este jueves, Europa Press ha podido hablar con Bertín en la presentación del documental de Burger King "Fanáticos de lo Real" y nos ha confesado que Gabriela "es una chavala encantadora, que es una niña estupenda que trabaja como una burra para sacar adelante su vida nos vemos con frecuencia, nos estamos conociendo y nada más".

Bertín ha dejado claro que "no hay que darle más vueltas al tema, llevo dos años y medios soltero, pero lo normal es que salga con una chavala, pues eso es lo que hago". Además, el presentadora ha querido aclarar que sigue manteniendo una relación estupenda con su exmujer, Fabiola Martínez y que no hay mal rollo entre ellos "qué tontería, fantástico, me llamó ayer para que vaya a una cosa de la fundación y anda nada".

En cuanto a las entrevistas que ha realizado para 'Mi casa es la tuya', el cantante ha aprovechado para tranquilizar a Belén Esteban asegurando que "Jesulín es divertido, simpático como es él no es para nada conflictivo... el otro día le mandé un mensaje a Belén para decirle no se te ha mencionado".

Tal y como nos ha contado el propio presentador "Belén Esteban no ha salido en el programa, lo único que hemos hecho es repasar, se ha hablado de sus últimos años que no se ha conocido, de su mujer, de Maria José, de las cosas que le están sucediendo ahora si vuelve o no a los toros yo qué sé, este tipo de cosas, todo muy distendido".

Asimismo, Bertín nos ha confesado que tampoco se habla nada de su hija: "no la hemos mencionado. Primero porque Jesulín me dijo 'no quiero que hablemos de eso. No quiero entrar en conflicto con nadie', yo se lo respeté: segundo, no se ha hablado de Belén mal porque yo no lo hubiera permitido, le tengo cariño, me parece una tía estupenda y la quiero muchísimo, no hubiera permitido que se hubiera hablado mal de ella aunque él nunca lo hubiera hecho, eh, que no tenga cuidado todo es muy blanco, pero sí muy divertido".

Una de las entrevistas más esperadas es la de Ana Obregón y Bertín nos ha confesado que todavía no se ha sentado con la actriz, pero que muy pronto lo hará: "Ana, no lo sé porque no lo he hecho todavía, lo haremos ahora dentro de unos días y supongo seguro que os divertirá escucharlo, me ha dicho que me lo va a contar todo".

Parece que Bertín ya tiene gestionada la entrevista con Ana porque nos ha adelantado que "nos divertirá escucharlo, me ha dicho que lo va a contar todo la he visto muy contenta, la verdad, y le vendría muy bien la vedad, la connotaciones del porqué y como lo ha hecho y demás no tengo ni idea pero se le preguntará claro ya no enteraremos no sé, se lo preguntaré no sé ni cómo se ha hecho sabéis que no soy nada cotilla no me entero de las cosas hasta que no aparecen y me las cuentan".