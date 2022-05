Bertín Osborne asegura que Fabiola Martínez sí estuvo en su concierto

MADRID, 12 (CHANCE)

Bertín Osborne se ha dejado ver muy molesto con las informaciones que se han publicado sobre que Fabiola Martínez no había asistido a su concierto, dejando a entrever una mala relación entre el presentador y su exmujer. Algo que ha sido totalmente falso, ya que nos ha confirmado que estuvo, pero también ha aprovechado para desmentir que su hijo Carlitos se subió al escenario.

"Aprovecho para deciros que hay que ver la cantidad de tonterías que se pueden decir en esas webs que en una de ellas dio como muy noticia que Fabiola no ha ido al concierto, que sí que fue y luego decía que Carlitos se subió al escenario a cantar Carlitos no se subió ni de coña de verdad" nos ha confesado el presentador bastante molesto con todo lo que se ha publicado.

El presentador nos ha asegurado que su exmujer sigue siendo parte de su familia y se deshace en elogios hacia ella: "lo seguiremos siendo hasta el fin de nuestros días. Yo adoro a Fabiola, la adoro, me parece una mujer diez, es una maravilla y por eso yo la tengo una admiración tremenda y eso no lo puedes quitar de ninguna manera".

El cantante confiesa que está "contento, estoy feliz, viviendo en mi casa, en mi campo con mis animales y ella está feliz aquí en Madrid con sus niños, con su trabajo y en su fundación" y además, nos confirma que se sigue viendo con ella muy habitualmente: "Nos vemos todas las semanas porque yo vengo por lo menos un par de días, me paso las tardes con ellos y los fines de semana algunos vienen los niños, mover a Kike es más complicado porque a lo mejor para día y medio es un follón, entonces vengo yo. Lo tenemos perfectamente organizado".

Bertín nos ha desvelado el motivo por el que no entrevistaría a Victoria Federica en su programa: "no porque mi programa no es para eso. Nosotros en los programas procuro tener gente que tenga una vida para poder hablar, para poder contar, que tenga un histórico y es una chica jovencita".

Y es que el cantante ha dejado entrever que los personajes que acuden a su programa tienen un recorrido que contar y debido a la edad, de momento Victoria no aparecerá: "yo no la conozco, pero debe ser un encanto como la madre, pero es que tiene como media hora de conversación para un programa como el mío en el que yo grabo cinco horas. Yo estuve el otro día con Feijó seis horas, pero con una chica jovencita no hay mucho de donde sacar".

Sin embargo, sí le gustaría entrevistar a su amiga la infanta Elena y al Rey Juan Carlos: "sí, pero no. Es una pena la verdad porque don Juan Carlos sí tiene un programa muy importante, o dos". El cantante tiene ganas de que el monarca regrese a España: "creo que ya era hora, tenemos terroristas y no sé por qué nuestro rey está en otro país".

Bertín nos ha revelado que no tiene ganas de enamorarse: "cero. No sabes lo bien que estoy ahora mismo. Lo que estoy disfrutando de mi familia, de mis amigos, de mis primos, de mis sobrinos cachondeo total. No sabes las discusiones que hacemos los fines de semana".