Bertín Osborne se compara con Isabel Pantoja en su reaparición tras su separación de Fabiola Martínez

MADRID, 18 (CHANCE)

Bertín Osborne y Fabiola Martínez son los absolutos protagonistas de la actualidad rosa después de protagonizar la separacíón más sorprendente de los últimos tiempos (con permiso de Enrique Ponce y Paloma Cuevas). El cantante era el encargado de confirmar ayer, a través de un comunicado, que su ruptura con la venezolana, con quien llevaba 20 años de amor, era un hecho. En él, el presentador se culpaba a sí mismo y a su complicado carácter del fin de su matrimonio, negaba la existencia de terceras personas y pedía respeto para los dos hijos que tiene con la modelo.

Ahora, un sonriente y tranquilo Bertín ha reaparecido públicamente tras el anuncio de su separación. Quitando hierro al asunto, y haciendo gala de su característico sentido del humor, el artista se ha comparado con Isabel Pantoja al ver la gran cantidad de medios de comunicación que le esperaban a las puertas de la finca donde reside en Sevilla. "¡Coño, parece esto Cantora!" ha exclamado el presentador entre risas, parándose a atender a la prensa y antes de dar las primeras declaraciones sobre su sorprendente ruptura con Fabiola Martínez.

Tan amable como rotundo, Bertín ha asegurado que aunque "entiendo vuestro trabajo" (en referencia a la labor de la prensa en estos momentos) pero "no voy a decir nada más de lo que ya he dicho en el comunicado".

"Me han llamado muchos amigos míos que trabajan en prensa, y les he dicho lo mismo. No voy a decir nada más", ha señalado.

Tranquilo, Bertín ha confesado que él se encuentra "bien" y ha quitado hierro a su ruptura sentimental después de dos décadas con Fabiola: "Son cosas de la vida. Ella y yo somos muy diferentes, en general los hombres y las mujeres. Hay que darle naturalidad y llevarlo de la mejor manera posible".

En línea con la venezolana, que rompía su silencio, pero a 500 kilómetros, poco antes, el cantante deja claro que el respeto y el cariño por la madre de sus hijos Kike y Carlos es lo primero de todo y, aunque entiende el interés que genera su separación, no va a realizar más declaraciones al respecto.