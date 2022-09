Bertín Osborne confirma que 'El Turronero' está ayudando económicamente a Jesús Quintero

MADRID, 11 (CHANCE)

Hace unos días supimos que 'El Turronero' se estaba encargando de pagar los gastos del ingreso en una residencia de Ubrique de Jesús Quintero. El conocido presentador de televisión ha sufrido complicaciones en su estado de salud en los últimos meses y la familia se ha visto obligada a ingresarle en una residencia para que esté lo mejor cuidado posible.

Una noticia que nos sorprendía porque nunca se había hecho pública la relación de amistad del famoso 'Turronero' y Jesús Quintero, pero lo cierto es que es algo que en el ámbito privado sí que se conocía. Este sábado podíamos hablar con Bertín Osborne y él mismo nos confesaba el carácter tan generoso que tiene con toda la gente a la que quiere.

De esta manera, Bertín alaba el carácter solidario de "El Turronero" y nos confirma que está ayudando económicamente a Jesús Quintero: "pero no solo a él, a más gente de su familia esas cosas yo las sé porque soy su hermano, pero si se supiera la gente cuál es la dimensión humana de José Luis López "El Turrronero".

Aprovechábamos para preguntarle sobre la nueva relación sentimental que tiene su hija Eugenia y lo cierto es que se muestra de lo más sincero: "A Eugenia la tengo que ver ahora porque no conozco al muchacho" y subraya "que ella disfrute la vida, eso se lo he dicho desde que tiene 14 años. La vida es una y hay que disfrutarla". No cabe duda de que Bertín siempre está apoyando a sus hijas y en este caso, se muestra feliz porque la modelo haya vuelto a encontrar el amor.