Bertín Osborne desvela qué le dijo Fabiola Martínez cuando le habló de su 'amistad especial' con Gabriela Guillem

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Bertín Osborne se ha convertido en uno de los nombres propios de la crónica social después de que la revista ¡Hola! revelase, en la tarde de este martes, que mantiene una amistad especial con una atractiva modelo y fisioterapeuta llamada Gabriela Guillem. El presentador y la joven -que tiene 32 años- se conocieron en una sesión fotográfica para la firma 'El Capote' hace un año, la conexión fue instantánea y desde entonces se han visto varias veces en la finca que el artista posee en Sevilla.

Sin embargo, Bertín ha querido aclarar a la misma publicación que no tiene novia, no está enamorado y ni siquiera ilusionado, y ha confesado que, aunque ha salido en ocasiones con la modelo, también lo ha hecho con otras mujeres porque, en estos momentos de su vida, no es que esté cerrado al amor, es que está "clausurado".

Unas declaraciones que han desatado un gran revuelo y que el cantante ha querido matizar en el programa de Federico Jiménez Losantos en EsRadio, reconociendo que Gabriela sí es una amiga especial y que solo el tiempo dirá si tiene novia o no.

"Me jode que digan que Bertín tiene novia y está enamorado. Gabriela es una tía estupenda, responsable, trabajadora y me encanta porque es una monada y la veo de vez en cuando, pero no es mi novia y estar enamorado son palabras mayores" ha asegurado, confesando que está "encantado" con la modelo, a la que define como "una amiga con la que me lo paso muy bien", pero que por el momento sigue cerrado al amor: "No me apetece enamorarme".

"Nos vemos de vez en cuando, igual que veo a otras amigas" ha añadido, admitiendo -para evitar suspicacias- que "tampoco es una de tantas porque es una falta de educación y yo no diría eso jamás". "Ella es ella y me lo paso fenomenal, pero no es mi novia. Es una chavala a la que veo y punto, pero no sé su vida ni me importa" ha explicado, confesando que aunque Gabriela le gusta "desde el primer momento" solo se han visto "8 o 10 veces en un año porque ella trabaja mucho y yo también. Me he puesto en sus manos de forma profesional porque es fisio y me quita las contracturas. Y a partir de ahí pues 'vámonos a cenar'".

Una amistad 'especial' sobre la que ya ha hablado con su exmujer Fabiola Martínez -de la que se separó en enero de 2021 y con la que sigue teniendo una maravillosa relación- que, como ha revelado, "reaccionó con un poco de pena" al ver que Bertín está "cerrado a una relación".

¿Le ve futuro a lo suyo con Gabriela? Como ha reconocido, solo el tiempo dirá si su amistad se convierte en amor: "Ya veremos. Después de cuatro meses diré si tengo novia o no". Por el momento, solo piensa en disfrutar del día a día y, como ya ha adelantado, llamará a la modelo para invitarla a la Feria de Sevilla.