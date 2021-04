Bertín Osborne evita hablar de la boda de su hija Claudia con José Entrecanales

MADRID, 23 (CHANCE)

De todos es sabido que Claudia Osborne está locamente enamorada de su chico, José Entrecanales, y viceversa. La hija de Bertín está viviendo de nuevo una historia de amor preciosa y según ha publicado la revista ¡HOLA! se casan en octubre. Una noticia que no solo nos ha alegrado mucho, sino que nos ha demostrado que la escritora sigue confiando en el amor.

Hoy nos hemos encontrado con Bertín Osborne y lo cierto es que se ha mostrado cansada de las preguntas de la prensa en cuanto a la relación de su hija Claudia y José Entrecanales... de hecho, no le ha sentado nada bien que le preguntemos por su compromiso: "Joe chicos, qué pesadez".

Además, el presentador ha asegurado que: "No voy a hablar del tema, ¿vale?". Parece que no está siendo la mejor etapa personal para Bertín Osborne ya que, además de no hablar con los medios de comunicación, se ha mostrado cabizbajo y apagado en su llegada a Madrid.