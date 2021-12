Bertín Osborne, feliz por el embarazo de Claudia Osborne

MADRID, 11 (CHANCE)

La Fundación de Bertín Osborne celebra su primer Torneo Benéfico De Pádel. Esta fundación, que ofrece ayuda y guía a las familias de niños con discapacidad, ha celebrado este torneo de pádel en el Club Mad4pádel de Pozuelo De Alarcón y allí se ha dejado ver el presentador de televisión y muchos rostros conocidos de este deporte.

Hemos hablado con Bertín Osborne y nos asegura que no quiere amor para el 2022, pero en cambio si confirma que de vez en cuando se desahoga con relaciones esporádicas: "que pesadez empezar de nuevo el lío, relaciones no formales claro que sí, de vez en cuando, a ver si te crees que uno es de piedra, pero cuando la cosa se pone así un poquito no, no me apetece".

Eso sí, el presentador de televisión confirma que la relación con Fabiola Martínez es extraordinaria y está encantado con eso: "es una fenómeno, muchas veces la vida tiene estas cosas, a mi me parece maravilloso terminar una relación de pareja y seguir con una relación de amistad como la que tenemos. Nos llamamos para todos y los niños lo agradecen que ni te cuento".

El cantante está pasando por uno de sus mejores momentos después de las polémicas en las que se vio envuelto, ahora su ilusión es el embarazo de su hija Claudia Osborne, que nos ha contado cómo se enteró de la buena nueva: "le dije dónde te has quedado niña y me dijo que en África y le dije que tuviera cuidado a ver cómo iba a salir el niño. José es un chaval fantástico, yo estoy encantado, a Claudia le va a venir fenomenal. Yo encantado, porque es el nieto número seis".

Sobre como va a pasar las Navidades, Bertín hace gala de su humor brusco, típico del sur, y nos confiesa que: "me voy con ellas, va a ser un circo, son todas conejas, hay que hacer dos salones y para Nochevieja la verdad es que tampoco sabe qué hacer: no lo sé, tengo a dos hijas que me dicen que haga fiesta en casa, pero me da cosa lo de las fiestas me da cosa. Se nos ha ido de la cabeza lo que está pasando y es que sigue pasando, sigue habiendo gente en los hospitales y sigue muriendo gente. Tenemos que tener más cuidado y entonces en Nochevieja no sé lo que haré, yo soy de los que se mete en la cama a las diez de la noche".

Bertín se deshace en halagos hablando de sus hijos, Kike Y Carlitos: "está fenomenal, no se pone malo en la vida y estamos convencidos de que es por la alimentación. No se pone malo nunca, no tiene pediatra desde los tres o cuatro años, él come ecológico. Carlitos si se pone malo, él no. Está fenomenal y Carlitos está pa' robarlo, está tocando el piano que yo me quedo embobado, ayer tocaba una cosa de Beethoven y lo hace por gusto, ahora cuando va a cualquier sitio y toca el piano. Eso sí, le gustaría que a Carlitos le gustase más el fútbol pero lo suyo es la música: no le divierte, no le gusta el fútbol, cosa que a mí me desespera es que no es de ningún equipo, pero bueno".

Para finalizar, Bertín espera que en este 2022 radiquemos la Covid: "salud para todos, sobre todo eso, hay que acabar con esto de alguna manera, habrá miles de gentes investigando para conseguir una vacuna que de verdad sirva o algo. Si eso ocurre, otra vez volveremos a crecer, crecerá la economía la gente estará más alegre".