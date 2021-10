Bertín Osborne, feliz con su nueva vida, descarta una reconciliación con Fabiola Martínez

MADRID, 28 (CHANCE)

Momento agridulce para Bertín Osborne. Y es que coincidiendo con la publicación de su nuevo disco, 'Cuarenta años son pocos', el cantante sufría uno de los peores golpes de su vida, la muerte de su mejor amiga, Mercedes Domecq Ybarra, viuda del rejoneador y ganadero Fermín Bohórquez.

Sin embargo, sobreponiéndose a su abatimiento y demostrando su profesionalidad, el artista ha presentado con la mejor de sus sonrisas y la sencillez que le caracteriza, su nuevo trabajo discográfico, con el que conmemora las 4 décadas que lleva sobre los escenarios, dejando claro que queda Bertín, como mínimo, para otros 40 años.

"Yo debía estar destruido en mi casa pero lo estoy por dentro", ha confesado, asegurando que aunque "ayer se murió mi mejor amiga, hay que buscar el lado positivo a las noticias malas". "Me he levantado y pensado qué haría mi madre y me diría sal y hazlo bien y diviértete", ha añadido. Y dicho y hecho, Bertín se enfudó la mejor de sus sonrisas y, emocionado, ha presentado su nuevo disco en un acto en el que, feliz en esta nueva etapa de su vida, ha descartado una reconciliación con Fabiola Martínez, con quien confiesa estar "mejor que nunca" desde su separación.

- CHANCE: ¿Qué balance haces de los 40 años?

- BERTÍN: Han pasado muy rápido y sigo aquí en primera línea y no es fácil y por eso he querido que este disco fuera importante. Esto para mí esto es un motivo de orgullo porque no es fácil. De los que estaban conmigo no sé si queda alguno

- CH: ¿Qué planes tienes para este aniversario?

- BERTÍN: Quiero hacer un año grande, pienso disfrutarlo muchísimo, sigo con la tv... No paro de recibir proyectos que intento hacerlos todos. Este año voy a procurar sacar tiempo.

- CH: ¿con tanto proyecto tienes tiempo para ti?

- BERTÍN: Sí tengo. Mi padre me decía que había tiempo para todo. Son momentos y los disfruto, yo soy disfrutón de momentos

- CH: ¿Cómo ves el amor ahora?

- BERTÍN: Hombre no, no me jodas. Ni lo pienso ni me interesa. Ni se me ocurre, no me puede apetecer menos

- CH: ¿Estás harto de tanto amor?

- BERTÍN: No, de eso no. Yo amo todos los días muchísimo a mucha gente. Ahora lo que quiero es vivir a mi bola y disfrutar. Y hacer las cosas que he hecho siempre sin hacer daño a nadie y disfrutarlas a mi bola, a mi aire y con quién yo quiera. Yo vivo en el campo y me levanto y hago lo que me da la gana sin contar con nadie que está bien.

- CH: ¿Prefieres amigas a un amor?

- BERTÍN: Ahora estoy disfrutando solo, con mis amigas y mis niños. Vengo a Madrid un par de días a la semana para ver a mis niños. Ayer estuve con ellos y volveré esta tarde. Paso con ellos mucho tiempo.

- CH: ¿cómo están?

- BERTÍN: Quique ayer cuando me vio, el mejor recibimiento que me hace nadie nunca, se vuelve loco cuando me ve. Hay que calmarle, cualquier día le va a da algo.

- CH: ¿Es el que más te echa en falta?

- BERTÍN: No creas que ha cambiado mucho. Yo estaba siempre viajando, es lo mismo que ahora. Vengo todas las semanas. Quique no ha debido notar una gran diferencia. Paso horas con ellos y con su madre.

- CH: ¿Puede haber una segunda oportunidad con Fabiola?

- BERTÍN: No hago más que oírlo, estamos fenomenal como estamos, nos vemos como antes y no discutimos por nada. Es una situación estupenda. Estamos todos muy contentos y eso para Quique debe ser fantástico. Él lo nota todo y se da cuenta de todo. Ahora solo tiene sonrisas y felicidad y antes hacía así cómo diciendo qué está pasando

- CH: ¿Y Carlos? Hace los coros en el disco.

- BERTÍN: Esa colaboración no fue cosa mía. Curiosamente el productor del disco, su mujer es íntima de Fabiola, cuando empezamos a pensar en el disco, Fabiola me llamo para decirme que por qué no canta Carlos, que se lo había dicho David. Y le dije pues que vaya, que yo no iba para no presionar. Me llamó el productor asombrado.

- CH: Ya tiene relevo en los escenarios

- BERTÍN: Toca el piano cada vez más bonito. Y ya cuando empieza a tocar la gente se arremolina detrás.

- CH: Si te dice que quiere ser artista

- BERTÍN: Pues me dará un chungo pero que termine de estudiar

