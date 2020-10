Bertín Osborne impactado con el éxito de su hija Claudia

MADRID, 31 (CHANCE)

En una muetra de apoyo a la cultura en general y a la música en paritcular, Bertin Osborne no quiso faltar a la VI entrega de los premios Radiolé, celebrada en pasado viernes en el teatro Cajasol de Sevilla. Durante el acto, el cantante y presentador aprovechó la ocasión para resaltar el éxito que está teniendo su hija Caludia tras su debut como escritora -hace un mes publicó 'Lo mejor de ti' su primera obra con la que pretende a ayudar a gestionar las emociones a raíz de su propia experiencia-. "Es insólito la tía porque leva tres semanas y cuatro ediciones que es una cosa que no doy crédito, no he visto en mi vida. yo no vendo tantos discos como ella libros. La gente de Planeta están que no se lo creen, la verdad es que la chavalita ha salido lista" comentaba un orgulloso Bertín.Orgullo que trasciende de lo profesional a lo personal, ya que el presentador conoce al nuevo amor de su benjamina al que han acogido en la familia con los brazos abiertos " lo conozco y es un encanto, sí, un tío estupendo, además es familia, otro más de la familia, es igual, casi todos primos, así que espero que me salgan bien todos los nietos".

Bertín también tenido palabras para sus hijos y su mujer, Fabiola, tras el episiodo que han vivido al dar Kike positivo en coronavirus no aclara cómo lo están viviendo en la familia: "ella está más porque yo estoy en Sevilla, me he quedado aquí porque no he querido arriesgarme a ir a Madrid y contagiarme por algún motivo. Estoy solo desde hace dos meses, solo creo que he ido una vez y no ha salido de casa".