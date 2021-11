Bertín Osborne, al margen del enfado de Fabiola con Isabel Gemio por contar a la prensa que la veía enamorada

MADRID, 9 (CHANCE)

Volcado en la promoción de su nuevo disco, "Cuarenta años son pocos", e intentando pasar página después de que la revista Semana desvelase su presunto romance con la explosiva sevillana Chabeli Navarro, Bertín Osborne ha sido el último invitado de David Broncano en 'La Resistencia' y hemos aprovechado para preguntarle la polémica en la que se ha visto envuelta Fabiola Martínez en los últimos días.

Y es que Isabel Gemio, que entrevistó recientemente a la venezolana, desvelaba a la prensa - al ser preguntada sobre ella - que la había visto guapísima y que eso podía ser porque creía que estaba enamorada de nuevo.

Algo que, muy enfadada, Fabiola no tardaba en desmentir, asegurando que no había rehecho su vida y reprochando a la presentadora que "no todo vale por vender". "¿De toda la entrevista este es el titular? ¿Algo que no es verdad y que ni siquiera he dicho? Lo siento, Isabel, pero tengo que desmentir este titular, no puedo permitir que se mienta descaradamente solo por conseguir visibilidad", es el mensaje que la ex de Bertín envió a Gemio tras leer sus declaraciones y que, posteriormente, publicó en sus redes sociales dejando así en evidencia a la periodista, que se ha justifado asegurando que la prensa habría tergiversado sus palabras.

Una inesperada polémica sobre la que Bertín Osborne prefiere guardar silencio y sobre la que le hemos preguntado tras su entrevista en 'La Resistencia'. Rodeado de una gran expectación y más serio y apresurado de lo que en él es habitual, el artista ha dado la callada por respuesta y, a pesar de ser amigo de Isabel Gemio, no se ha pronunciado sobre sus declaraciones asegurando que Fabiola podría estar enamorada de nuevo. Su reacción, en el siguiente vídeo.