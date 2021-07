Bertín Osborne se pronuncia tras la detención de José Luis Moreno

MADRID, 1 (CHANCE)

De nuevo en el foco de la noticia tras confesar recientemente que lo que más le pesa en estos momentos de su vida es no tener a su familia a su lado - tras su separación de Fabiola Martínez el pasado mes de enero - Bertín Osborne ha reaparecido para ejercer de presentador del acto en el que su gran amigo y escritor Miguel Sierralta presentó su nuevo libro en un conocido resturante de la capital.

Más serio que de costumbre y sin querer pronunciarse sobre estas sorprendentes declaraciones con las que Bertín ha motrado su lado más vulnerable tras la ruptura con la madre de sus dos hijos pequeños, Kike y Carlos, el artista sí ha roto su silencio sin embargo para comentar la noticia del momento, la detención de José Luis Moreno, al que ha entrevistado en varias ocasiones y con quien siempre ha presumido de muy buena relación.

"Me ha sorprendido mucho y lo siento. Yo entiendo que tienes que preguntarme, pero no quiero hablar de esto y ya está. Me largo", ha señalado Bertín, antes de confesar que, aunque "me produce tristeza lo que ha pasado, si la Guardia Civil lo ha detenido será porque tiene motivos suficientes y no soy nadie para opinar".

"Siempre le he tenido mucho cariño y me produe tristeza", asegura el presentador, asegurando que al contrario de lo que se está diciendo, Moreno nunca ha tenido ningún comportamiento extraño con él: "Conmigo no ha sido déspota. Ha sido encantador".