Bertín Osborne, ¿quién dijo retirada de la televisión? El artista, fichaje estrella de 'Masterchef'

MADRID, 7 (CHANCE)

"Seguramente seguiré haciendo música, seguiré cantando porque es lo que más me divierte, pero lo demás igual me quito del medio, porque estoy ya hasta los huevos. Me divierte esto mucho más que la televisión. Ya me queda menos, ya me queda menos". Bertín Osborne sorprendía en su reaparición en Alicante este domingo revelando su intención de retirarse, a sus 69 años y a pesar de ser uno de los presentadores más queridos de nuestro país, de la pequeña pantalla.

Una inesperada decisión que se produce tras meses en el ojo del huracán mediático por su relación con Gabriela Guillén y su presunta paternidad del hijo de la modelo -que ya ha interpuesto la demanda para que el artista se someta a las pruebas de ADN- que por el momento no va a llevar a cabo. Por lo menos a corto plazo.

Y es que a pesar de que creíamos que Bertín estaba dispuesto a retirarse de la televisión, tiene un importante proyecto entre manos como ha revelado la revista 'Lecturas'. Y es que lejos de 'jubilarse' el cantante está negociando para convertirse en el fichaje estrella de la próxima edición de 'Masterchef Celebrity', que comenzará a rodarse próximamente.

Consciente de que es uno de los personajes del momento por su polémica paternidad, estaría dispuesto a aprovechar el tirón mediático y estaría pidiendo una gran cantidad de dinero para probar suerte entre fogones en el talent estrella de TVE.

Las negociaciones estarían ya muy avanzadas y la única condición que habría impuesto, según la publicación, sería que su hija Alejandra Osborne también se convirtiese en concursante.

Y además, a pesar de que asegura que está "hasta los huevos" de la televisión, la de 'Masterchef' no es la única oferta que Bertín ha recibido en los últimos tiempos, ya que también habría barajado la posibilidad de participar en 'Tu cara me suena' en Antena 3, aunque parece que la opción de ponerse el delantal de chef cobra fuerza frente a las imitaciones de otros artistas. ¿Quién dijo retirada? ¡Queda Bertín para rato!