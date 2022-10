Bertín Osborne recibe el cariño de sus seguidores

MADRID, 2 (CHANCE)

Bertín Osborne reaparecía hace unos días en la entrega de los Premios de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera, donde recibía un premio muy especial por su faceta de presentador de 'Mi casa es la tuya' en Telecinco... pero sobre todo llamada la atención la pérdida de peso tan considerable que había tenido.

"He perdido diez kilos" nos confesaba con una sonrisa en su rostro, revelando que el secreto de su nueva figura no es otro que "trabajar mucho, llevar una vida sana, haciendo mucho deporte y tomando vitaminas". "Me ves vestido, que sin ropa gano muchísimo" ha bromeado el artista, tan cercano como siempre.

En esta ocasión, hemos vuelto a ver al presentador de televisión recogiendo a uno de sus hijos en el domicilio donde vive actualmente su exmujer, Fabiola Martínez. Justo cuando se va a montar en el coche, Bertín era parado por dos mujeres que le pedían fotografiarse con él. Amable y respetuoso, accede a la petición y se hace unas fotografías en mitad de las dos fans.

No cabe duda de que Bertín no ha perdido esa cercanía con el público y con sus fans que, cada vez que le ven en un sitio público le muestran todo su cariño y respeto por haber sido y seguir siendo uno de los grandes rostros conocidos de nuestro país.