Bertín Osborne responde a Gabriela Guillén a través de Paloma García Pelayo en 'Y ahora Sonsoles'

MADRID, 8 (CHANCE)

Después de la comentada entrevista que ofreció Gabriela Guillén ayer en el plató de 'Y ahora Sonsoles', Bertín Osborne ha querido romper su silencio y desmentir las palabras de esta a través de Paloma García Pelayo. Una vez más, la periodista ha sido la encargada de hablar en boca del cantante tras las esperadas declaraciones que hizo la fisioterapeuta.

"Ayer me puse en contacto con Bertín, lo primero que va a hacer es hacerse una prueba de paternidad, me lo volvió a confirmar" comentaba en primer lugar la colaboradora, dejando claro que el presentador de televisión sigue teniendo en mente hacerse una prueba de paternidad cuando nazca el bebé de la modelo.

En cuanto a las contradicciones que tuvo en el tema económico, Paloma ha asegurado que "ella sabrá porque yo la vi un poquito nerviosa cuando insistía en la cuestión económica y no supo contestarme" y es que, como bien contó la periodista, el cantante le ha realizado una serie de transferencias económicas para cubrir gastos desde el pasado mes de abril.

Paloma también desvelaba que, la sensación que le dio, es que "a Bertín no le gustó demasiado" porque "me dijo que estaba cansado de la exposición, no le noté contento, no le gusta que se hable de esto", pero sí le confirmó que "si el hijo es suyo se hará cargo de su manutención".

De esta manera, el exmarido de Fabiola Martínez ha vuelto a recalcar cuál es su posición en todo este entramado, asegurando que no se siente cómodo cuando hablan de él y del supuesto hijo que espera la modelo de él... tendremos que esperar a que nazca para saber qué ocurre y, sobre todo, si finalmente se realiza o no las pruebas de ADN.