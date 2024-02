Besteiro asegura que el "voto útil es al PSdeG" y proclama: "Quedan tres días para despertar en una nueva Galicia"

Vuelve a apelar a los votantes que apoyaron el 23J al PSOE: "Si se suman ahora, lo vamos a hacer de nuevo y vamos a cambiar Galicia"

A CORUÑA, 15 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, José Ramón, ha asegurado que el "voto útil" en las elecciones autonómicas del próximo domingo "es al PSdeG" y ha proclamado que "quedan tres días" para "despertar en una nueva Galicia" que "deje atrás los líos del Partido Popular".

Besteiro ha lanzado este mensaje este jueves en A Coruña, donde ha participado en un mitin junto al líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el penúltimo día de campaña.

En su discurso ante unas mil personas en el Centro Ágora de A Coruña, Besteiro ha apelado a todos los presentes a acudir a votar. "Que nadie se quede en casa", ha dicho para avisar de que "el voto que queda en casa solo beneficia a Rueda y sus mentiras".

"Hay que apostar por un voto que de resultados, práctico, efectivo, un voto útil", ha dicho para sostener que el "voto útil de aquellos que quieren un cambio seguro" es el voto al PSdeG.

Besteiro ha asegurado que "aquellos que trajeron recortes y mentiras" les van a decir el próximo domingo "chao, chao". "Y vamos a dar la bienvenida a una Galicia nueva, con ilusión y con futuro", ha dicho para asegurar que el Partido Socialista estará ahí "garantizando el cambio y gobernando para todos y todas".

VISITA DE AYUSO A GALICIA

En su intervención, además, se ha referido a la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a Galicia este jueves, para asegurar que se trata de la cuarta caravana del PP.

"Va a llegar un momento en el que van a chocar, y ya chocaron", ha manifestado antes de señalar que la presidenta de Madrid es la "que faltaba en la ajada". Así, ha criticado que los populares justo escogiesen Vigo para llevar a Ayuso, justo quien apuesta por el AVE Lisboa Madrid en lugar de la conexión con Vigo.

Tras ello, ha vuelto a reprochar las "mentiras" de un PP que "hablaba de la amnistía y de los indultos con Puigdemont" y ha afeado una vez más a Rueda su ausencia del debate organizado por RTVE. "Hay que dar la cara y yo me comprometo a partir del 18F a dar siempre la cara por Galicia y por los gallegos y por las gallegas" "Por todos", ha dicho.

Además, ha vuelto a apelar al votante que en las elecciones del pasado 23 de julio apoyó al PSOE. "Si se suma ahora, lo vamos a hacer de nuevo y vamos a cambiar Galicia", ha proclamado en una intervención en la que ha vuelto a trasladar sus propuestas en materia de reindustrialización, sanidad e igualdad, entre otras medidas como la gratuidad de la AP-9.

UNA GALICIA EN LA QUE "VAN A CABER TODOS Y TODAS"

La encargada de abrir el acto ha sido la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, quien ha avisado de que quedan pocos días para el ansiado cambio en la Xunta. Además, ha dicho que, frente a un PP que solo gobierna para "unos pocos", a partir del próximo domingo con José Ramón Gómez Besteiro como presidente "van a caber todos y todas". "Porque va a gobernar para todos".

"-- El PP en la Xunta-- Lleva 15 años de absoluta inoperancia, con el freno de mano puesto", ha manifestado para argumentar que son los alcaldes y alcaldesas los que sacan adelante las ciudades, sin ninguna sola política del Gobierno gallego. Además, se ha mostrado convencida de que no habrá cambio si no viene de la mano del PSOE, y ha reivindicado al PSOE como un partido feminista para llamar al voto femenino.

Por su parte, la cabeza de lista por A Coruña, Patricia Iglesias, ha asegurado que "es el momento del cambio", como se nota en la calle. "Las gallegas tenemos mucha ilusión porque Galicia será otra a partir del próximo lunes", ha indicado para subrayar que el PSOE tiene "proyecto, equipo y, lo más importante", tiene a Besteiro.

Tras ello, ha dicho que Galicia no va porque el PP "no quiera que vaya" por sus "intereses clientelares y particulares". "Pero no quiero detenerme más en este gris, estamos a tres días del cambio en Galicia, el gris es pasado", ha sostenido la candidata natural de Carballo, que ha coincidido con la alcaldesa al apelar al voto femenino. "Si las mujeres votamos, ganamos", ha afirmado.