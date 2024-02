Besteiro se erige en el "cambio seguro" y le traslada a Rueda que Fraga "no votaría en contra del gallego"

Dice que el popular solo está preocupado por el impuesto de sucesiones porque "es como se siente": "Como un sucesor, un designado, un suplente"

VILAGARCÍA DE AROUSA, 7 (PONTEVEDRA)

El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, se ha erigido este miércoles en el "cambio seguro" y le ha trasladado al jefe del Ejecutivo gallego y aspirante popular a la reelección, Alfonso Rueda, que el que fuera presidente de la Xunta Manuel Fraga "no votaría en contra del gallego".

En un mitin en Vilagarcía, el político lucense ha vuelto a afear a los populares que se pronunciasen en contra del uso del gallego en el Congreso, algo que ha considerado que no es digno de un presidente de la Xunta. Tras ello, ha recordado al expresidente de la Xunta Manuel Fraga, de quien ha considerado que "era un hombre que quería a Galicia". "Y digo una cosa, hoy en día, con las distancias ideológicas que tenemos con Fraga, Fraga no votaría en contra del gallego", ha manifestado.

Todo ello en un discurso en el que ha reprochado a Feijóo votar en reiteradas ocasiones "en contra de Galicia" y ha se ha referido a Rueda como "un proyecto agotado". "Ni una sola propuesta solo impuesto de sucesiones", ha señalado en referencia al anuncio realizado por el popular durante el debate de la CRTVG.

Sobre este asunto, Besteiro ha dicho que "Rueda solo está preocupado" por este impuesto porque "es así como se siente él". "Como un sucesor, un designado, un suplente", ha manifestado para reprochar la "falta de ilusión" mostrada por el popular el debate que, según ha indicado, él mismo "hizo a su medida".

"Quieres escenificar yo o el caos y lo que no puede ser es que tu no digas nada", ha censurado Besteiro, que ha sostenido que "gobernar es asumir responsabilidades", "admitir errores" y "ofrecer algo más".

En este punto, se ha presentado como una alternativa capaz de "generar ilusión". "Porque somos el partido que representa la gobernabilidad, la solvencia", ha dicho para señalar que trabajan para "la inmensa mayoría" de los ciudadanos, también par los que "cotizan el impuesto del patrimonio". "También para ellos, sí, pero menos", ha señalado.

Por último, también se ha comprometido a "no hacer oposición a los ayuntamientos" como, a su juicio, hace la Xunta. "La Xunta invita, y que pague el ayuntamiento", ha reprochado.

GOBIERNO EN LA XUNTA QUE "NO DISCRIMINE" A VILAGARÍA

Vilagarcía ha sido el lugar elegido por Besteiro para dar el mitin central del sexto día de campaña, una carrera hacia las urnas que culminará el próximo 18 de febrero.

El acto ha arrancado con la intervención del alcalde de Vilagarcía, el también presidente de la Fegamp Alberto Varela, quien ha recordado que él y Besteiro ofrecieron en el mismo escenario, el Salón García, un mitin hace nueve años en él era el candidato a la Alcaldía.

Ese día, según ha recordado, Besteiro le "bautizó" como "Alberto el bueno", en contraposición a un entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. "Aquel día prometimos que yo iba a ser alcalde y tú presidente. Tenemos la mitad cumplida y dentro de pocos días cumpliremos la promesa entera con esta ciudad", ha sostenido.

Además, tras animar a los presentes a "imaginarse" lo bueno que sería para Vilagaríca contar con un "gobierno ya no amigo, sino que no discriminase a la ciudad", se ha referido a las palabras del candidato popular, Alfonso Rueda, en el debate. "Le vamos a hacer caso y no lo vamos a votar".

En el acto, el número cuatro de la lista y portavoz parlamentario de Sanidad, Julio Torrado, quien ha recordado que la última gran inversión de la Xunta en la ciudad fue el auditorio que "ya lleva años". Dicho esto, se ha referido al "grave problema" que tiene el país, como es la "desigualdad".

"Este país es aún desigual porque aún ocurre que el factor que más explica el rendimiento escolar de un niño sigue siendo el mismo de hace 20 años, el dinero que tienen sus padres, y esto además de injusto, es indigno, por eso creemos en un mundo más igualitario", ha manifestado para recordar que el PP lleva ocho años votando en contra de la gratuidad de las primeras matriculas en las universidades, una medida que ahora, en campaña electoral, propone.

Tras Torrado, que ha asegurado que la Xunta quitó la Tarxeta Básica el mismo día que bajaba a los más poderosos el impuesto del patrimonio, ha arengado a los asistentes a no dejarse engañar cuando "los mismos que dicen que Feijóo sería presidente" dicen "que está todo hecho".

"A Rueda le va a pasar lo mismo que a Feijóo, que marchó repartiendo ministerios, y acabó con Ayuso repartiendo cajas de fruta", ha manifestado en una intervención en la que dice que "la ilución no se vota, no se tumba, y no hay nadie que la pare".

Tras ello, ha sostenido que Besteiro merece ser presidente tras "sufrir como nadie a un PP indigno", "perseguidor". "Es un hombre honesto, íntegro, con la alma limpia y la mirada larga", ha sostenido para proclamar que el PP "va a perder es triste".

También ha tomado la palabra la cabeza de lista por la provincia, la exministra Elena Espinosa, quien ha dejado claro que los socialistas "acuden a estas elecciones para gobernar" y para que Besteiro sea el presidente de la Xunta.

"Es cierto que necesitamos un cambio basado en otra forma de hacer política, que no excluya, que no margine ni abandone a nadie y los alcaldes y alcaldesas socialistas, en cualquier rincón de Galicia, sabemos los que hicieron con ellos, que los abandonaron y, si pudieron, los pisotearon", ha sostenido en referencia al PP.