Besteiro ve en Rueda un "presidente que no manda" y erige al PSdeG como el partido que "habla" de Galicia

Compromete mejorar el transporte metropolitano y tilda de "desastre" la gestión de la Xunta

A CORUÑA, 2 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha reivindicado a los socialistas como el partido que "habla" de Galicia frente a un PP con un "presidente que no manda", en alusión al titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, y un presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, "que hace unos días dijo que esto iba a ser un plebiscito de Sánchez sí o no".

Besteiro ha respondido así al ser cuestionado por las declaraciones del presidente autonómico y candidato a la reelección, Alfonso Rueda, en las que defendió que las elecciones del 18 de febrero estarán centradas en Galicia y no en cuestiones del ámbito nacional.

"Quien no hace campaña estrictamente gallega es el PP, aquí llega Feijóo con una caravana y hace unos días dijo, desdiciendo a Rueda, que esto iba a ser un plebiscito de Sánchez sí o Sánchez no, esto son los mimbres del PP, un presidente que no manda y otro que viene porque pretende decir a los gallegos lo que dijo en las Cortes, no soy presidente del gobierno porque no quiero", ha sostenido el candidato socialista.

Frente a ello, ha asegurado que el PSdeG es un partido que pretende "hablar de los problemas que le preocupan a los gallegos", entre los que ha citado el transporte púlico metropolitano.

CONSORCIO DE TRANSPORTE

Lo ha hecho junto a alcaldes de la comarca coruñesa, entre ellos la regidora de A Coruña, Inés Rey, y en un acto con presencia de una afectada de Ferrol, que denunció que no tuvo servicio en ninguno de los horarios previstos el día de Nochebuena, lo que le impidió desplazarse a Santiago para cenar con su hijo. Explicó también que lo mismo le ocurrió en Navidad y que, finalmente, tuvieron que ir a buscarla en coche.

En base a las demandas de los usuarios, Besteiro ha mostrado su apoyo a un Consorcio de Transportes del área metropolitana de A Coruña, comprotiéndose a impulsarlo si los socialistas ganan las elecciones. Además, ha prometido un "impulso" de los bonos y mejoras de las conexiones para que las líneas "lleguen no solo a centros de trabajo o polígonos, sino a hospitales y juzgados", ha remarcado.

En este sentido, ha calificado de "verdadero desastre" la política de la Xunta en esta materia por los problemas con líneas como las de Ferrol denunciados por usuarios. Esto lo ha atribuido a un "defecto de planificación" por parte del PP en sus años de gobierno. "15 años en los que no hizo nada para mejorar el transporte", ha sentenciado.