Bestinver apuesta por valores cíclicos y con buen comportamiento en entornos de inflación y deflación

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La gestora Bestinver ha apostado en este primer trimestre por valores cíclicos, así como otros que tengan un buen comportamiento ante entornos de inflación y deflación, como Facebook, entre otras compañías.

"Nuestras carteras tienen que estar preparadas ante un entorno inflacionista o deflacionista", ha explicado en la presentación de la carta trimestral el director de Renta Variable Internacional, Tomás Pintó.

Asimismo, cree que hay mucho potencial en los sectores más cíclicos y que con la situación económica actual, se ha experimentado una rotación hacia este tipo de valores. De esta forma, las acciones 'value' han tenido un buen comportamiento, con una subida del 13,3%, en tanto que las 'grow' han registrado un avance del 4,1%.

Ante las amenazas de inflación, Pintó ha sostenido que si bien no se sabe si va a continuar o no a largo plazo, hay que estar preparados y apostar por compañías que se verían beneficiadas, con capacidad para fijar precios.

Por eso, la gestora ha aumentado su participación en Facebook en este trimestre, compañía en la que empezaron a invertir el año pasado, ya que consideran que es un valor que funcionaría bien en entornos tanto inflacionistas como deflacionistas.

Creen que sus acciones están "baratas" y que pueden experimentar un crecimiento del 20% anual en los próximos tres años, a lo que se suman sus 60.000 millones de euros en caja, lo que a ojos de la gestora resulta atractivo.

Pintó ha destacado su apuesta por Harley Davidson, una compañía que a su juicio estaba mal gestionada, pero que ha conseguido obtener unos resultados mejores de los esperados tras el cambio de su consejero delegado.

También han incrementado su posición en cementeras y automoción, y si bien estas primeras son compañías muy contaminantes, Bestinver considera que es mejor fomentar el cambio y que estas empiecen a recortar sus emisiones antes que excluirlas de la cartera directamente.

En cuanto a las rentabilidades de sus fondos, la cartera internacional cerró el primer trimestre con un avance de en torno a un 15%, en tanto que la Ibérica lo hizo con un 12% y los fondos de renta fija, en positivo, por lo que Pintó asegura que están "conformes en términos de rentabilidades".

Por su parte, el fondo enfocado en Latinoamérica ha experimentado una caída, aunque Bestinver ha destacado que su comportamiento ha sido mejor que el de su índice de referencia.

En cuanto a las criptomonedas, defienden que no van a invertir en criptodivisas en sí mismas, pero resaltan compañías relacionadas con estas que pueden tener potencial. No obstante, han decidido no apostar por Coinbase, al no ser capaces de ponerle un valor objetivo, según han explicado en el encuentro.

La gestora realizó en el primer cierre su nuevo fondo de infraestructuras por un importe de 100 millones, equivalente al 33% del tamaño objetivo del fondo. Además, Bestinver asegura haber fomentado de forma activa el ahorro al bajar los mínimos de inversión en algunos de sus fondos, una política que no descartan aplicar en el resto de sus vehículos.

El director de Renta Variable Ibérica, Ricardo Seixas, ha resaltado en el encuentro el buen comportamiento de las carteras registrado en el primer trimestre y que han empezado a notar una recuperación hacia niveles de 2019.

Por su parte, el director de Renta Fija, Eduardo Roque, ha destacado la rentabilidad de los fondos de este tipo, que ha sido de 1,13%, y lo justifica por un estudio detallado no solo de los emisores, sino también de los folletos de emisión.

Roque ha puesto como ejemplo la apuesta por Credit Suisse, entidad que registró fuertes pérdidas por la pérdida de Archegos Capital por un excesivo apalancamiento.