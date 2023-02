Beyoncé, récord de más Grammy ganados en la historia de la música en una noche única

MADRID, 6 (CHANCE)

Beyoncé partía como la gran favorita de la 65º edición de los Grammy, y ha cumplido con los pronósticos logrando en la madrugada de este domingo cuatro gramófonos con los que ha batido el récord de mayor número de estatuillas en la historia de la industria musical, sumando un total de 32 a lo largo de su carrera.

La artista, espectacular con un ajustadísimo diseño palabra de honor metalizado con abertura lateral con volantes y guantes largos a juego, recibió el premio a 'Mejor Álbum Dance Electrónico' por 'Renaissance', y el Grammy a 'Mejor Canción de R&B' por 'Cuff It' entre otros.

Harry Styles, por su parte, se ha hecho con el galardón a 'Mejor Disco del Año' y 'Mejor Álbum Vocal Pop' con 'Harry's House', el tercer trabajo de estudio del artista británico.

La rapera Lizzo - que también ha actuado en la gala - ha conseguido la estatuilla a 'Mejor Grabación del Año' con la canción 'About Damn Time', premio que ha agradecido a "todos los amigos" que le "han inspirado para hacer música", incluida Beyoncé, para la que ha tenido también palabras de agradecimiento.

Rosalía, ausente en la gala, se ha hecho con su segundo Grammy, esta vez a 'Mejor Álbum Alternativo' por 'Motomami'. En 2020, la artista catalana ganó el gramófono por 'El mal querer'.

La gala, que ha sido introducida por el cómico sudafricano Trevor Noah, y en la que una impresionante Jennifer López ha entregado el premio a Mejor Álbum del Año, ha arrancado con una actuación de Bad Bunny, que ha cantado 'El apagón' y 'Después de la playa', creando una "verdadera fiesta", al tiempo que celebraba la música latina.

Otra de las grandes ganadoras de la noche ha sido la actriz Viola Davis, que se ha convertido en una de las poca artistas del mundo en conseguir el estatus EGOT, término que se utiliza para referirse a aquellas personas que han conseguido al menos un premio Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony durante su carrera.

En el caso de Davis, conocida internacionalmente por su papel de protagonista en la serie de televisión 'How to Get Away with Muder', ha conseguido este domingo el Grammy a mejor audiolibro por su álbum de memorias 'Finding Me'.

Asimismo, Adele, una de las favoritas, ha ganado la estatuilla a 'Mejor Actuación Pop' en solitario por la canción 'Easy on Me'; y Taylor Swift se ha coronado con el premio a 'Mejor Vídeo Musical' con 'All Too Well: The Short Film'.

Además, este año el primer Grammy para un videojuego ha sido otorgado a la compositora Stephanie Economou, que ha hecho historia en la categoría inaugural a mejor banda sonora en medios interactivos por su trabajo musicalizando Assassin's Creed.