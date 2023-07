Bibiana Fernández descarta nuevos amores para este verano

MADRID, 25 (CHANCE)

Compartiendo trabajo con Ana Rosa Quintana desde hace más de diez años, Bibiana Fernández ha reconocido que la despedida de la periodista le ha removido muchos recuerdos que ya tenía olvidados. Feliz del futuro profesional que le espera a Ana Rosa, esta vez en las tardes de la cadena, Bibiana prefiere no verlo como una despedida definitiva: "Ella dice que se va al fondo del pasillo. yo no le voy a llevar la contraria".En cuanto a los 17 años que llevan compartiendo el día a día frente a las cámaras, Bibiana también se acuerda de muchos otros rostros conocidos que han pasado por el programa: "Sientes un recosquilleo porque has vivido muchas cosas a su lado y bajo su amparo en este programa. He compartido muchos compañeros, muchos amigos que no están como Maxim Huerta, Belén Esteban...mucha gente" no ha explicado la colaboradora a la salida de las instalaciones de televisión tras el último día de trabajo junto a Ana Rosa.Cuando le preguntamos por uno de los temas de actualidad como es el de la paternidad de Bertín Osborne, Bibiana prefiere no entrar en polémica: "No me da tiempo para atender a tanta gente, ese hombre tiene dos o tres novias" y añadía "él que haga lo que le dé la gana". Feliz y muy tranquila en su día a día, Bibiana deja claro que el verano no le traerá un nuevo amor: "Amores... quita, lo que me faltaba, amigos todos los que quieras, pero amores no quiero".