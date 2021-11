Bibiana Fernández desmiente que el Rey Juan Carlos estuviese "obsesionado" con ella

MADRID, 9 (CHANCE)

Enrique del Pozo soltaba la bomba este fin de semana al desvelar en 'Viva la vida' cuál sería el objeto de deseo del Rey Juan Carlos en la década de los 90; Bibiana Fernández, con quien el monarca se habría "obsesionado sexualmente" y "detrás de quien habría estado cuatro o cinco años" para conseguir su objetivo de "acostarse" con la actriz.

Una sorprendente información, ya que a pesar de la fama de 'conquistador' del Emérito nunca se había hablado de un interés con la impresionante 'chica Almodóvar' y sobre la que la propia Bibiana se ha pronunciado, desmintiendo públicamente a Enrique del Pozo, ya que es la primera noticia que tiene al respecto.

- CHANCE: Hola Bibiana. Han comentaron que parece ser que el Rey estuvo obsesionado contigo

- BIBIANA: Mira la cara que se me pone, de vaca mirando al tren. No tengo ninguna constancia del Rey, salvo que está en Abu Dabi parece ser, pero yo no tengo ninguna idea. Me sorprendieron las declaraciones porque no vi el programa en directo y es verdad que yo iba con Enrique del Pozo a los Goya y tal pero a mí no me consta entonces no puedo hablar de una cosa que no me consta porque si la realidad ya es compleja hablar de hipótesis* y si me dices ¿y tú que piensas? Pues yo no pienso ¿qué voy a pensar? Pues no pienso.

- CH: ¿En aquella época coincidiste alguna vez con él?

- BIBIANA: Coincidimos en dos o tres cosas como los Goya o una entrega de premios de Pedro Almodóvar pero por circunstancias, porque coincidir he coincidido con mucha gente con la que no he tenido nada ¿eh?

- CH: ¿Por qué crees que Enrique del Pozo ha dicho esto?

- BIBIANA: Pues no lo sé, igual era una percepción de él

- CH: Tampoco sería raro que hubiese sido cierto, siempre has sido guapísima

- BIBIANA: Yo no te puedo hablar de si era cierto o no era cierto, yo de eso no tengo ni idea. Si se lo han comentado a Enrique a mí no me lo ha contado, entonces me ha sorprendido porque Enrique y yo éramos muy amigos y salía con su hermana, con su madre, íbamos a cenar muchas veces con Carlos Ferrando con mi pareja de entonces que era Javier Serrano* y claro, es que de esto no sé, perdonarme de verdad.

- CH: Y te levantas y te encuentras con esta noticia*

- BIBIANA: Pues me quedo igual porque claro ¿qué quieres que haga? Yo creo que el Rey bastante tiene con lo que tiene y yo también.

- CH: ¿Qué opinión tienes de que regresase a España?

- BIBIANA: Yo creo que más que regresar a España yo creo que el Rey debería de dar una respuesta a todas esas causas que han salido por encima de que haya solucionado su situación fiscal o no. Creo que es deber para con su pueblo, con España, pero como eso no me corresponde a mí sino que eso es una decisión de Casa Real y también del Gobierno pues a buenas horas mangas verdes voy a darle consejos.