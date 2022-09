Bibiana Fernández desvela cómo se encuentra Ana Rosa Quintana

MADRID, 10 (CHANCE)

Bibiana Fernández no podía faltar en la fiesta de Tacha Beauty en Marbella. Una mujer que se ha hecho a sí misma y que es todo un referente en nuestro país por ser uno de los rostros conocidos más importantes de la crónica social. Feliz, la colaboradora de televisión ha hablado para Europa Press sobre todos los temas de actualidad y lo cierto es que, como de costumbre, su entrevista no tiene desperdicio.

Le hemos preguntado sobre Ana Rosa Quintana y Bibiana nos ha confesado que está bien y ha querido recalcar que haya tenido ninguna recaída: "que yo sepa, no. Que yo sepa está pasando el verano aquí y ha estado estupendamente. Me he encontrado con cuñadas, con amigas suyas y no". Eso sí, nos ha asegurado que la presentadora no volverá a su programa la próxima semana: "yo creo que el lunes vuelve el programa pero que ana no volverá todavía. Pienso yo, no lo sé".

La cantante nos ha confirmado que tendrá que sentirse con fuerzas para retomar su puesto de trabajo: "si viene será un placer porque todos los del equipo estamos como locos por volverla a ver. Está muy bien y lo más importante en este tipo de cosas es que esté muy bien. no sé hasta qué punto se sentirá fuerte para afrontar el trabajo pero eso cuando ella quiera, está en su casa". Y es que todavía tiene que recibir el alta médica: "está fenomenal, con ganas pero también con la precaución propia de saber que tiene que esperar las altas de los médicos".

Viviendo uno de los mejores momentos de su vida, Bibiana descarta encontrar de nuevo el amor: "no quiero un hombre en mi vida" y añade "bueno, eso nunca se sabe. Nunca puedo hablar en futuro, hablo a día de hoy".

En cuanto a la triste noticia del fallecimiento de la Reina Isabel II de Inglaterra como un icono de la historia: "ha vivido todos los grandes acontecimientos del siglo XX. Creo que con ella se pone un punto y final a una era" y añade: "Es una mujer que no le tocaba ser reina, lo fue porque abdicó su tío Eduardo, fue su padre rey y murió muy pronto. Fue una mujer que sobrevivió a los bombardeos de Londres siendo muy joven, ha visto pasar a catorce o quince primeros ministros, ha visto presidentes hasta el actual y ha visto cómo se levantaba el muro de Berlín, cómo se tiraba".

Bibiana va a cumplir 69 y lo cierto es que está estupenda: "soy una mujer que tengo 68 años, voy a cumplir 69. ya con esta edad tengo que estar contenta por el mero hecho de estar viva, tener salud, tener trabajo y tener amigos". Eso sí, descarta hacer una biografía de su vida para no afectar a la vida de sus exparejas: "tiene que ver con que cuando hablas de tu vida, salpicas las vidas ajenas y tienes que hablar de otra gente que igual no está en tu vida, que igual pasó en su momento. Que igual tienen otras parejas, que igual tienen hijos, otra vida. No me gusta nunca meterme en las vidas ajenas, ya estuve en las vidas cuando me tocó, ahora estoy fuera".

Además, la colaboradora de televisión reconoce que el único retoque estético del que se arrepiente es del que se hizo en la boca: "yo me he hecho de todos los retoques, lo único que no me haría es la boca, que me la estropeé. Hace muchos años y tengo que decir que el médico que lo hizo, que no lo voy a citar, me dijo siempre que no lo hiciera. Muchas veces la culpa es nuestra. Yo, es como las anoréxicas y perdona que haga una comparación tan delicada, nunca te ves lo suficientemente delgada. Decía que tenía poco y me la estropeé".