Bibiana Fernández desvela si se plantea enamorarse de nuevo a los 70

MADRID, 14 (CHANCE)

Este 13 de febrero es un día que Bibiana Fernández no olvidará jamás. La actriz cumplía 70 años y una cifra tan redonda no podía sino celebrarse con una fiesta por todo lo alto en un conocido teatro de Madrid a la que, como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta el poder de convocatoria de la 'chica Almodóvar', asistieron innumerables rostros conocidos, convirtiéndose en una de las cumbres vips más multitudinarias que recordamos. Ana Rosa Quintana con su marido Juan Muñoz, Boris Izaguirre, Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo, Vicky Martín Berrocal, Loles León, Rossy de Palma, Hiba Abouk, Alaska y Mario Vaquerizo o el propio Pedro Almodóvar le cantaron el cumpleaños feliz en un fiestón de los que marcan época cuyo dress code era, como revelaron los invitados, 'fantasía', una de las palabras que mejor definen a la homenajeada.

"Estoy nerviosa. Parece mentira con la de fiestas que tengo que esté nerviosa con esta. Una fiestita, una celebración, y habrá algunos amigos que canten, que bailen o que hagan lo que sea, que es tan sorpresa que ni yo misma lo sé" confesaba a su llegada una exultante Bibiana, que acaparó todas las miradas con un elegantísimo vestido en color verde.

Su mejor "regalo de vida" al cumplir 70 años es, como reconoce, "tener tantos amigos porque tener un amigo es un tesoro". "Son todos especiales. Tener tantos, haber corrido tantos años, haber conocido a tanta gente, haber compartido tanta vida, tantas emociones, tantos bajones, tanto de todo... es un regalo de la vida" ha afirmado emocionada, revelando que lo único que le pide a la vida es "lo mismo que tengo ahora. Ganas, ganas, muchas ganas".

Un día muy especial en el que, echando la vista atrás, nos ha contado que a la Bibi de la infancia lo único que le diría es "lo mismo que le dije entonces. Confía en tí". "Yo siempre he tenido una enorme confianza en mí, en las cosas que he querido y tengo la fortuna de haber elegido una vida y que me haya salido bien. Me las jugué todas, siempre jugué la ruleta rusa, y me tocó que no me diera el tiro" admite, asegurando que "siempre me quedo con lo bueno e incluso esas personas que ya no están en tu vida, si te han hecho felices en algún momento no se merecen el olvido".

Y a los 70, espectacular como está, ¿se plantea enamorarse de nuevo? Como confiesa con sinceridad, ni se le pasa por la cabeza: "Quita, quita, quita, echa para allá. Con los ensayos, me quieren meter en otro lío. Estoy bien como estoy". "Ahora mismo estoy centrada en el trabajo, tengo mucho trabajo. No todo me cabe en estos momentos, estoy como en Matrix, que me pasan las balas así, me entienden y me traspasan. Pero, no, yo creo que estoy en un buen momento, tengo mis perros, estoy loca por llegar a casa, y acabo de llegar" explica.

Eso sí, no se cierra a nada porque "el futuro es mañana y si llego te puede deparar cualquier cosa y yo siempre estoy dispuesta. La vida cuando te quiere sorprender te sorprende, más allá de lo que tú desees".

Una noche muy especial en la que Bibiana ha reaccionado al romance sorpresa entre los hijos de Mar Flores y Terelu Campos, Carlo Constanzia y Alejandra Rubio. "De eso no puedo opinar nada porque no tengo ni idea" reconoce.