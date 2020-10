Bibiana Fernández habla por primera vez sobre su relación actual con Asdrúbal

MADRID, 21 (CHANCE)

Tras la información que se emitió en Sálvame Diario en la que se aseguraba que la situación de Asdrúbal, expareja de Bibiana Fernández, era muy delicada... nunca oímos hablar a la colaboradora de televisión de forma detallada y ahora, la actriz ha hablado alto y claro de cuál es su relación con él: "Yo hablé con él en su momento, lo que hubiera pasado, pasó en un momento circunstancial, él está en libertad, acude cada 15 días por la causa que fuera, pero sobre todo por respeto a su pareja, sus hijos, no es un hombre que esté en mi vida".

De esta manera, Bibiana Fernández ha dejado claro que no va a entrar en detalles sobre cómo está Asdrubal y ha confesado que tiene un inmenso cariño por los buenos años que pasó a su lado: "Yo lo quiero mucho y si le pasara cualquier cosa lo sentiría profundamente, forma parte de mi vida, de mi pasado sentimental y mi presente, yo quiero a la gente a fondo perdido, yo no pregunto por cómo va con su pareja y cuanto ve a sus niños, eso es meterte en intimidad, yo siempre pregunto, estás bien, con eso me basta, yo no tengo alma de chismosa, si tengo que chismorrear lo hago para la tele y cobrando".

Sobre esta temporada de MasterChef que tantos buenos momentos nos está dejando, Bibiana ha comentado que: "Masterchef para mí ha sido mi casa, he tenido la suerte de que en esta edición hay muchas amigas, tengo debilidad por Maquel Meroño, sus niñas no son mías porque no se las puedo robar. Después tengo a Laura, Ainhoa, Josie* tengo a muchos amigos, inevitablemente lo veo. La tele hoy en día, salvo para estas cosas de divertirse, lo otro es tremendo".

Por su parte, Bibiana confiesa que el confinamiento lo ha llevado bastante bien, aunque ha tenido bajones como todo el mundo: "Yo el confinamiento lo he llevado bien, él ha tenido visitas a su familia y a sus cosas y ha estado fuera pero yo he vivido en tranquilidad, yo ya sé estar conmigo misma, que es conmigo y con tres perros. Vivo muy tranquila, sin ninguna ansiedad, algún día te da bajón pero lo he llevado bastante bien. No es fácil, no solo por lo que te pasa a ti, pero tengo sentido de especie, lo que le pasa a otra gente, las personas que no tienen para comer, todo eso no me sucede a mí pero le pasa al mundo que está a mi alrededor".