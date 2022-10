Bibiana Fernández nos desvela cómo ve a Ana Rosa Quintana

MADRID, 29 (CHANCE)

La serie sobre la vida personal de Miguel Bosé está dando mucho de qué hablar, sobre todo por la exposición pública de su relación con Nacho Duato. Muchos son los rostros conocidos que han hablado abiertamente sobre lo que va a significar este trabajo, pero lo cierto es que los más allegados al artista coinciden en que lo más importante no es su vínculo con el bailarín.

Entre ellos, hemos podido hablar con la gran Bibiana Fernández, que nos ha asegurado que no va a perderse la serie de Miguel Bosé porque "la historia de Miguel Bosé, aunque le deis la importancia Duato va a hablar de toda su vida. Emparentado con un primera espada, como era su padre, Luis Miguel Dominguín, con independencia de que os gusten los toros o no, con Antonio Ordóñez, eran os dos primeras espada una madre como Lucía Bosé, una familia donde el padrino era Visconti, emparentado con toda la alta sociedad su niñez, una infancia su pareja. No pareja, los de antes, de en medio y de después hay que ver Bosé, hay que ver Bosé, claro que hay que verlo".

También nos ha hablado sobre Ana Rosa Quintana: "está estupenda, fenomenal de salud, que es lo más importante está guapa, fuerte y bien, evidentemente ella lo ha explicado mejor que nadie, tiene que pasar por un proceso, sabemos como es esto, está de vuelta, en su casa".

La colaboradora de televisión nos desvelaba que la comunicadora se ha ganado el cariño que ha recibido durante todo este tiempo: "la gente de su equipo eso te lo ganas no porque seas ana rosa, te lo ganas con años de periodismo, muchos años, 17 temporadas, es una campeona y los que formamos parte de su equipo estamos felices, encantados y, además, y muchas gente que la sigue, es un ejemplo para todas esas mujeres que pasan por esto, como Julia Otero de esas cosas se salen, se puede salir bien y estar en casa".