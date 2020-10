Bibiana Fernández sale en defensa de Gloria Camila tras las críticas que ha recibido como actriz

MADRID, 30 (CHANCE)

Bibiana Fernández vuelve de nuevo a los escenarios con "La última tourné", musical que protagoniza con Mario Vaquerizo y Alaska y, emocionada y de "subidón", nos ha hablado del gran momento que está viviendo pese a estar inmersos en una pandemia.

- CHANCE: Qué buen momento estás viviendo.

- BIBIANA: Nosotros estamos cumpliendo con nuestro trabajo, como las cajeras, los reponedores, en los hospitales que no tengo palabras para agradecer y para sumarme a esa indignación que tienen ellos... que vengan a vernos es una maravilla, que sean valientes, que vengan, hay una cosa en el teatro que es la energía y eso se siente en los aplausos, en las risas aunque estén enmascaradas. Aunque sea una chispita, que esa chispita de alegría se la llevan a casa.

- CH: Apoyar el teatro y la cultura que está sufriendo muchas restricciones.

- BIBIANA: Es que no hay ningún sector que no esté sufriendo restricciones. Yo me quejo por el sector, no por mí, hay un regidor, un técnico, las luces... yo voy tirando, pago mi casa, vivo con comodidad, pero esta profesión hay mucha gente con sueldos normales, con trabajos irregulares y también comen, como cualquiera de los que están en su casa. Cuando pides responsabilidad no lo haces solo en nombre propio, lo haces en nombre de tu gremio, de la gente que trabaja en el teatro.

- CH: Se ha criticado a Gloria Camila por trabajar como actriz.

- BIBIANA: No entiendo la crítica, Gloria Camila no me va a quitar trabajo, no tenemos la misma edad, no cometimos en personajes, yo haría de abuela de Gloria Camila, No se le puede criticar a ella, en todo caso a la productora. Si a mí me contratan para hacer aun trabajo, yo lo hago, si está más capacitada o no habrá que esperar a verlo. A lo mejor es torpe, luego aprende y tiene mucho talento, yo no la critico, no la he visto nunca, otra cosa es que fuera a verlo y no me gustara. Eso le puede pasar a todo el mundo.

- CH: Ella está emocionada.

- BIBIANA: Claro que sí. Si te gusta un medio y es tu primera oportunidad, las primeras veces de lo que sea, aunque salga mal, las recuerdas de un modo especial. Hay que estar a favor de que la gente trabaje, que empiece... Yo he hecho de todo en esta vida, yo soy comentarista, las comentaristas dirán y está por qué viene aquí. Yo voy donde me llamen, soy una curranta.