Bigote Arrocet sale en defensa de Bárbara Rey tras el demoledor ataque de su hijo Angel Cristo Jr

MADRID, 23 (CHANCE)

Demoledora. Así son las declaraciones que hemos podido ver de Ángel Cristo Jr sobre su madre, Bárbara Rey, en el avance de la entrevista que concederá este viernes al nuevo programa de Mediaset, '¡De viernes!'. Hasta ahora en un discreto segundo plano, el hijo de la vedette y Ángel Cristo da un paso al frente y arremete duramente no solo contra su progenitora, sino también contra su hermana Sofía Cristo.

Además de revelar que "la verdadera pesadilla" en su casa no era su padre -que maltrató brutalmente a la artista durante años e hizo vivir un infierno a sus dos hijos- sino su madre, Ángel asegura que la vedette tenía siempre "muchísimo dinero en efectivo" fruto de su "chantaje" al Rey Juan Carlos.

En poco más de 24 horas podremos escuchar su testimonio al completo, pero todo apunta a que no tendrá piedad y destrozará tanto a Bárbara como a su hermana Sofía, de la que por el momento solo le hemos oído decir que "estaba todo el día drogada y no se enteraba de nada".

Una entrevista esperadísima a la que ya ha reaccionado Edmundo Arrocet, que mantuvo una breve relación sentimental con la vedette a finales de 2021 que acabó con la actriz dolida, decepcionada y convencida de que el ex de María Teresa Campos se había aprovechado de ella y la había utilizado para volver al foco mediático.

A pesar de que no ha escuchado el avance de las declaraciones de Ángel Cristo Jr y de que asegura que no le gusta "hablar de cosas que no sé", Bigote no ha dudado en salir en defensa de Bárbara: "Yo conociendo a Bárbara, sé que es muy buena gente y yo la quiero mucho, igual que a los niños, así que no te puedo decir más. Vale".

En el punto de mira tras la demoledora entrevista en la que la íntima amiga de María Teresa, Meli Camacho, le tacha de cruel, farsante, mentiroso o impostor, el chileno ha revelado que va a comprar la revista 'Semana' para leer lo que ha dicho de él y ha retado a las hijas de la presentadora a enseñar el Whats App con el que supuestamente dejó a la malagueña: "Que lo muestren.Ojo, que lo muestren, ahí está la clave" ha afirmado desafiante.