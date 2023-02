'El Bigotes' señala al expresidente valenciano: "Yo le pedía a Paco Camps que me ayudara y él me ayudaba"

El responsable de 'Gürtel' en la Comunidad Valenciana asegura que sería "obsceno negar lo evidente": "Mucha gente sabía cuál era mi relación con Camps"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El responsable de 'Gürtel' en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez 'El Bigotes', ha señalado este lunes al expresidente de la Generalitat Francisco Camps como la persona responsable de introducir a la trama en la comunidad autónoma. "Yo le pedía a Paco Camps que me ayudara y él me ayudaba", ha sostenido.

'El Bigotes' se ha pronunciado así en el juicio que se sigue desde enero en la Audiencia Nacional contra Camps por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama 'Gürtel', del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009. La Fiscalía Anticorrupción pide dos años y medio de prisión para el expresidente valenciano.

En respuesta a las preguntas de la fiscal Concepción Sabadell, Pérez ha asegurado que le "parecería obsceno negar lo evidente": su buena relación con el propio Camps. "Entiendo que se quiera negar lo innegable, pero había mucha gente en Valencia que sabía cuál era mi relación con el señor Camps", ha añadido.

'El Bigotes' se ha referido de esta forma al exmandatario del PP después de que la Fiscalía Anticorrupción le expusiera un vídeo de su boda en el que se refería a Camps como a un tipo "cojonudo" que siempre le dio "cosas buenas". "Me hago una pregunta. No he visto a nadie en este vídeo que haya levantado la mano y haya dicho: yo no te conozco de nada. En ese vídeo estoy hablando con el corazón", ha espetado.

Esas referencias directas a su relación con Camps se han producido después de que el expresidente valenciano haya asegurado en repetidas ocasiones que no conocía a ninguno de los responsables de la Gürtel. 'El Bigotes', sin embargo, ha aclarado que "llamaba a menudo" al exmandatario, uno de los acusados en este juicio.

Esa amistad que ambos mantenían, además, se extendía también a la mujer del propio Camps. "Si yo podía molestarle poco, le molestaba poco, pensaba que no sería el único que le llegara con un problema. Si podía tomarme un café con Isabel y decirle tengo este problema, si se lo comentas a Paco* lo procuraba", ha apuntado.

LA PROPUESTA DE TRASLADARSE A VALENCIA

Pérez también ha detallado en qué momento la trama decidió trasladarse a la Comunidad Valenciana. Fue, en concreto, cuando Mariano Rajoy se hizo cargo del Partido Popular. "Yo no estaba a gusto con mi trabajo y, en un hotel de Madrid, me encontré con Camps, estuvimos charlando y le dije que estaba incómodo", ha relatado.

Esa fue, ha continuado, la "primera vez" que Camps le "propuso" que se "fuera a Valencia a trabajar". "Eso fue a últimos del 2003: en 2004 nos implantamos de manera seria en Valencia, yo estaba constantemente yendo y viniendo", ha añadido.

Pérez ha esgrimido que Camps le insistió en trasladarse a la comunidad autónoma aludiendo a una mejor "calidad de vida" para él y su familia. "En un principio hablamos de hacer los eventos y los actos del partido. Él sabía cómo sabía todo el mundo en el PP cómo trabajábamos. Sabía que eran una garantía de éxito los mítines", ha presumido.

En este contexto, 'El Bigotes' ha dado más detalles de cómo se desarrolló su relación con el expresidente valenciano. "El señor (Eduardo) Zaplana dejó dos personas de su confianza a trabajar con Camps. Los dos eran amigos míos y como a Camps le conocía yo hice la gran mayoría de eventos de su campaña", ha aseverado.

EL TRIBUNAL REPRENDE A CAMPS

Fue el "éxito" de los trabajos de Pérez en aquellos comicios lo que permitió, según su versión, que 'Gürtel' pudiera asentarse en el territorio. "Yo se lo dije a Correa y le dije a Camps que iba a montar una oficina allí", ha señalado 'El Bigotes'.

Así las cosas, 'El Bigotes' ha aclarado hasta donde llegaban sus funciones. "Yo no entraba en el tema de los contratos: eso lo gestionaba ya Crespo, Cándido o Blanch. Yo entraba ahí, pero yo estaba en medio, estaba informado puntualmente de todo. Yo me encargaba de conseguir el cliente, y a partir de ahí si había que intervenir en el pliego yo no entraba", ha afirmado.

El propio Camps se ha mostrado especialmente incómodo durante la declaración de 'El Bigotes' realizando aspavientos e intercambiando comentarios con sus abogados, lo que ha provocado que el presidente del tribunal, José Antonio Mora, le llame la atención. "Señor Camps guarde silencio y respeto a la Sala", le ha espetado.

LA "INFLUENCIA JERÁRQUICA Y MORAL" DE CAMPS

A la importancia de Camps para el asentamiento de Gürtel en Valencia también se ha referido el número dos de la trama, Pablo Crespo, que en respuesta a preguntas de la Fiscalía ha aclarado que no decidieron trasladarse "porque Valencia sea una región extraordinaria en todos los sentidos".

"Lo hicimos porque teníamos esa facilidad", ha asegurado, en alusión a la relación de Pérez con Camps, incidiendo en que no es lo mismo llamar "a una puerta" desconocida que "ir introducido por una persona que tiene una influencia no solo jerárquica, sino moral".

"Si al señor Pérez lo reciben no es porque tuviera una empresa que de aquel tiempo no era muy conocida nada más que por los eventos que hacíamos para el partido. Es por la buena relación que tenía con el señor Camps y que todo el mundo o casi todo el mundo conocía", ha apuntado.

Crespo también ha aprovechado su declaración para defenderse de las acusaciones lanzadas por Camps por su acuerdo y el de otros acusados con la Fiscalía. Lo que yo afirmo aquí lo digo en primera persona. Está más que probado. En ningún momento he recibido ninguna indicación y no la aceptaría tampoco", ha advertido.

Después de que defensa le preguntase si alguien le había sugerido qué tenía que declarar, Crespo ha asegurado que se ha "defendido con las armas procesales que la ley pone" a su alcance. "Yo tengo derecho como cualquier persona a cambiar, en el sentido de que es cierto de que la prisión me ha influido. Lamento mucho estas acciones, me produce un sentimiento de vergüenza, porque creo que hemos hecho cosas que no se podían hacer", ha reconocido.

En esta línea, Crespo ha proseguido: "Creo que he cambiado para bien. He sido una persona que he respetado la ley, soy una persona ordenada y me he dado cuenta de que hemos actuado de una forma que no se debe hacer. Estoy pagando lo que me toca pagar. Es duro decirlo".

Tras la declaración de Crespo y Pérez el juicio se reanudará este martes a partir de las 10.00 horas con el interrogatorio del resto de acusados.