Bildu acusa al PNV de sufrir "un ataque de cuernos" por sus acuerdos con el Gobierno central

Hace una valoración "muy positiva" de los acuerdos alcanzados por la coalición soberanista durante la presente legislatura en el Estado

BILBAO, 28 (EUROPA PRESS)

El portavoz de EH Bildu Unai Urruzuno ha acusado al PNV de sufrir "un ataque de cuernos" por los acuerdos de EH Bildu con el Gobierno central y ha preguntado a la formación jeltzale si partidos como PP y Vox también han votado en contra de la ley de vivienda por darse una invasión competencial.

En declaraciones a Radio Popular, recogidas por Europa Press, el representante de la coalición soberanista se ha referido así a la aprobación de la ley de vivienda en el Congreso y las críticas del PNV por una posible invasión de competencias.

En este sentido, Urruzuno ha recordado que desde que conoció el acuerdo de ERC y EH Bildu con el Ejecutivo, el PNV habló de invasión competencial pese a reconocer que aún "no tenía el texto" y, a día de hoy, "nadie ha dicho a EH Bildu dónde se da esa invasión competencial".

"En el primer borrador sí es cierto que había indicios de que podía darse. Lo hemos tratado con detalle y, a nuestro entender, no hay ninguna invasión competencial. Lo hemos elaborado con ERC, que está en el Gobierno de Cataluña y sería el menos interesado de que se diera", ha añadido.

Además, ha resaltado que "juristas de prestigio" niegan la invasión competencial aunque es "lo que tocaba decir al PNV en este momento, tras habérsele acabado las excusas" y después de haberse opuesto en su momento a la ley vasca de vivienda.

A su entender, se está ante un debate "meramente ideológico y político" y este jueves se pudo ver en el Congreso cómo los partidos de derecha e izquierda se posicionaban en sentido contrario.

"PP y Vox también han votado en contra. ¿Por qué?. ¿Por la invasión competencial?. Al PNV se le han acabado las excusas", ha insistido, para añadir que todos los acuerdos alcanzados por EH Bildu con el Gobierno han "generado en el PNV un ataque de cuernos" ya que la formación jeltzale "lo entiende como una intromisión en su coto privado".

Además, ha calificado de "muy positiva" la valoración que EH Bildu puede hacer de lo conseguido en la presente legislatura en el Estado. "Tampoco creíamos que ante un Gobierno PSOE-Podemos pudiéramos dar los pasos que hemos dado en ciertas materias", ha insistido.

No obstante, Urruzuno se ha mostrado "consciente" de que en lo que "concierne a las nacionalidades del Estado el Gobierno central no es muy sensible".

LEY DE EDUCACIÓN

Respecto al Proyecto de Ley de Educación del País Vasco, aprobado este pasado martes por el Consejo de Gobierno, ha considerado "importante" que tenga "el mayor consenso posible". "Hay que hacer un debate sobre contenidos y nosotros hemos sido receptivos", ha defendido.

En este contexto, y ante las críticas del PSE por los modelos lingüísticos, Urruzuno ha asegurado que es algo que no le sorprende y se trata de un debate "que poco tiene que ver con lo educativo".