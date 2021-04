Bildu acusa a Sánchez de usar electoralmente el Covid, exige una alternativa a la alarma y avisa que no apoyará recortes

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de utilizar las medidas para luchar contra el Covid-19 para "ganar unos votos en Madrid", le ha exigido una alternativa jurídica al estado de alarma para que no aumente la "incertidumbre" si éste decae el 9 de mayo, y le ha dejado claro que no podrá contar con la coalición abertzale para aprobar "recortes".

Durante su intervención en el Pleno del Congreso, Aizpurua ha mostrado su "preocupación" por el hecho de que Sánchez no haya detallado sus planes más allá del estado de alarma, pese a que siguen aumentando los contagios, y ha insinuado que su negativa a prorrogar esta figura tiene su explicación en las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid.

"El Gobierno no está a la altura, usan algo tan serio como las medidas frenar el Covid como arma electoral para ganar unos votos en Madrid. No es ya que sea irresponsable, es que es insultante; la ciudadanía espera certezas, no ver cómo se juega con la salud en el ring electoral".

EVITAR EL CAOS

Aizpurua ha recalcado que Bildu ha apoyado el Gobierno desde el inicio de la pandemia y ha exigido a Sánchez que haga lo mismo "por responsabilidad y solidaridad" y ponga en marcha un "paraguas jurídico" pactado con los grupos parlamentarios y las comunidades autónomas que "evite el caos" tras el 9 de mayo y permita a las autonomías tomar decisiones para proteger a sus ciudadanos en función de la evolución de la pandemia en cada territorio.

Además, Aizpurua ha aprovechado su intervención para advertir al presidente del Gobierno de que si va a aprobar "recortes" tendrá que hacerlo "con la derecha" porque con Bildu no podrá contar. Ha citado, en concreto, la reforma de las pensiones y los incentivos para retrasar la jubilación anunciados por el ministro del ramo, José Luis Escrivá, que considera un "recorte encubierto" si incluye penalizaciones a quienes no puedan seguir trabajando.

También le ha exigido que empiece ya el "desmontaje" de la reforma laboral, que suba el salario mínimo interprofesional, que se liberen temporalmente las patentes de la vacuna contra el Covid y que contribuya para no generar "miedo ni desconfianza" con la vacunación.