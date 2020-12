Bildu dice que debería juzgarse a la magistrada del juicio a Otegi y avisa de que no pararán pese a los "ataques"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La portavoz parlamentaria de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha asegurado este miércoles que es la magistrada del 'caso Bateragune' la que debería ser juzgada "por violar el derecho a un juicio justo" y no el líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, y ha avisado de que, pese a los "ataques", no abandonarán su camino "hacia una República vasca libre".

Aizpurua ha aprovechado el debate sobre los últimos consejos europeos y la evolución de la pandemia del Covid en el Pleno del Congreso para lamentar la decisión del Tribunal Supremo de ordenar la repetición del juicio a Otegi y otros cuatro compañeros que ya cumplieron su condena de más de seis años intentar reconstruir la Mesa Nacional de la ilegalizada Herri Batasuna o, según sus palabras, "por emprender el camino que nos llevaría la paz".

La independentista vasca ha denunciado que la justicia española quiere ahora "volver a condenarlos" pese a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló en su día la sentencia de ese caso por no haber sido un juicio "justo e imparcial", como no lo han sido, a su entender, ninguno de los juicios "políticos" contra la izquierda independentista vasca ni tampoco contra la catalana.

"En este Estado la justicia no es justicia, es venganza", ha aseverado Aizpurua, antes de preguntarse si no debería ser la magistrada que condenó a Otegi la que debería ser juzgada "por violar el derecho a un juicio justo" y no de nuevo los acusados. "Democracia a la española", ha denunciado.

Aizpurua sostiene que esta "vuelta de tuerca" lo que en realidad persigue es "atacar" a la izquierda independentista vasca para intentar que "cambie de rumbo" pero ha advertido a los jueces, militares, "ultras" y medios de comunicación del "régimen" de que no van a renunciar en su camino "hacia la justicia social, la paz y la libertad" de Euskadi.

"Por cada ataque daremos diez pasos más y a cada golpe para hacernos retroceder, le responderemos con más y más avances", ha dicho, para advertir a renglón seguido que "desistan" porque "ni pudieron ni podrán".