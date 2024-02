Bildu y Geroa Bai impiden aprobar en Navarra una declaración que reconocía la "impagable" labor de la Guardia Civil

PAMPLONA, 12 (EUROPA PRESS)

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha rechazado este lunes, con la abstención de EH Bildu y Geroa Bai, una declaración presentada por UPN y PPN en la que se pedía mostrar la "solidaridad" con los guardias civiles asesinados en acto de servicio en una operación contra el narcotráfico en Barbate.

En el texto, se pedía al Parlamento "trasladar su apoyo a las familias y allegados de las víctimas", así como "reconocer y valorar la impagable labor que ha venido realizando la Guardia Civil en la defensa de la libertad y el estado de derecho luchando contra el terrorismo, el narcotráfico o las mafias".

Finalmente, en un cuarto punto, se pedía que el Parlamento propusiese "homenajear a los guardias civiles observando un minuto de silencio en el exterior del edificio del Parlamento de Navarra hoy lunes, 12 de febrero, a las 12 horas".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado que "desgraciadamente" la declaración no ha salido adelante porque "EH Bildu se ha abstenido pero no han especificado qué es lo que no querían votar". "Geroa Bai no ha puesto encima de la mesa ninguna alternativa, ninguna propuesta, y creo les molesta el punto número tres, que reconoce y valora la impagable labor que ha venido realizando la Guardia Civil en la defensa de la libertad, el Estado de Derecho luchando contra el terrorismo, contra el narcotráfico y las mafias", ha dicho, para señalar que "nosotros no vamos a traicionar la memoria de la Guardia Civil quitando ese punto".

A su juicio, "la realidad es que EH Bildu tiene un problema, Bildu sigue estando donde estaba, sigue teniendo en sus listas electorales a miembros de ETA y obviamente no va a reconocer la labor en positivo de la Guardia Civil deteniendo a esos terroristas, deteniendo a esos miembros de ETA". Sobre Geroa Bai, ha dicho que "cada vez que hay que reconocer la labor de la Guardia Civil se pone de perfil". "Todos debiéramos mantener un consenso en reconocer el grandísimo trabajo que ha hecho la Guardia Civil para defender la libertad de la democracia y plantarse y estar en frente de los terroristas, de los narcotraficantes, de las mafias", ha defendido, para exponer que "desgraciadamente aquí no hay, porque hay formaciones políticas que siguen apoyando a los terroristas".

El socialista Ramón Alzórriz ha condenado el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate y se ha solidarizado y apoyado a las familias. Además, ha querido "apoyar y respaldar" al ministro Grande-Marlaska, "que es una persona íntegra, que siempre ha respaldado y ha defendido las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que ha sido objetivo de ETA, señalado por la izquierda abertzale y que siempre ha puesto toda su dedicación para defender la democracia en este país".

Desde Geroa Bai, Pablo Azcona ha mostrado su "solidaridad" con los guardias civiles asesinados y "apoyo" a las familias, y ha manifestado que "no vamos a entrar en esta campaña que parece que tiene el PP para atacar en este caso a un ministro, no entra en la agenda de Geroa Bai". "No vamos a seguir a rebufo las declaraciones del PP, si en este caso además estamos hablando de un texto que estaba llamado a buscar el consenso y PP y UPN han rechazado la posibilidad de buscar un texto de consenso matizando algunas de las partes", ha indicado, para incidir que esto forma parte de la "campaña del PP de buscar desprestigiar al Gobierno central". Por parte de Geroa Bai, ha dicho, "ningún problema en sacar una declaración conjunta pero PP y UPN se han negado a matizar".

El portavoz del PPN, Javier García, ha censurado que EH Bildu y Geroa Bai "no han permitido que la declaración saliera adelante". "Nadie entiende cómo el señor Marlaska, el hoy todavía ministro, sigue estando de ministro y sentado en el Consejo de Ministros", ha expuesto, para pedir que "o lo cesen o directamente dimita él". "No es entendible que el titular de Interior no garantice los medios de la Guardia Civil", ha dicho, para indicar que "es censurable y lamentable que tras el asesinato de los guardias civiles la actitud del Gobierno de España sea única y exclusivamente la de acudir, como hizo el señor Sánchez, a la gala de los Goya".

El parlamentario de Contigo-Zurekin Daniel López ha trasladado "un abrazo cariñoso a las familias de los agentes de la Guardia Civil fallecidos el pasado viernes en Barbate". Y ha destacado que "son personas que están ofreciendo un servicio a pie de calle con las dificultades que eso entraña y hay que saber reconocerlo y valorarlo".

La portavoz de Vox, Maite Nosti, ha mostrado su "más sentido pésame a todos los familiares y amigos de los dos guardias civiles asesinados en Barbate" y "la pronta recuperación de los otros dos agentes heridos". Ha destacado que la viuda del guardia civil David Pérez, "con valentía y dignidad", "ha impedido que el ministro Grande-Marlaska, de una forma hipócrita, le prendiera a título póstumo al agente asesinado la cruz de oro de la orden del mérito de la Guardia Civil". Ha criticado que el ministro no acudiera además a la misa funeral en la Catedral de Pamplona, "ha abandonado el lugar ya que no ha conseguido su objetivo de hacerse la foto que buscaba".

Ha rechazado que "estos dos asesinatos cometidos por los narcotraficantes tienen un responsable en la figura de Marlaska, que quitó en 2022 la unidad que combatía el narcotráfico", así como en Pedro Sánchez "que regala el dinero de los españoles a Marruecos y deja a las fuerzas de seguridad del Estado en indefensión". "Los agentes de la Guardia Civil no tienen los recursos materiales necesarios para llevar a cabo su labor", ha indicado.