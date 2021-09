Bildu pide al Gobierno "pasar de las palabras a los hechos" en los Presupuestos: "Ahora toca cumplir"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La portavoz de EH-Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha reclamado al Gobierno de coalición "pasar de las palabras a los hechos" en los nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2022 y "aplicar sin demora esa agenda progresista a la que se comprometió".

"El momento de las tentativas de dilatar las promesas hechas ha pasado ya, y ahora toca cumplir", ha subrayado en rueda de prensa antes de la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, instando al Gobierno a "tomarse en serio el cumplimiento de la palabra dada".

Así, ha enumerado como "cuestiones pendientes" la derogación de la llamada 'Ley Mordaza', la regulación del precio de los alquileres, rebajar el "desorbitado" precio de la luz, "dignificar" las pensiones públicas, avanzar hacia "una fiscalidad justa" y "abordar la plurinacionalidad desde el diálogo y el acuerdo, y una bilateralidad real". "Y eso solamente puede hacerlo del lado del bloque progresista", ha remarcado.

APUESTA POR "DEJAR A UN LADO MEDIDAS TIBIAS Y AVANZAR SIN COMPLEJOS"

Aizpurua ha realizado estas declaraciones de cara a la reunión prevista con el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y también al pistoletazo de salida a la "verdadera negociación" de Presupuestos, en la que Bildu, ha dicho, mantendrá "actitud responsable, de diálogo, constructiva y a la vez exigente".

Asimismo, ha dicho que afrontan la negociación "siempre en base a contenidos" y, aun no siendo partidarios de líneas rojas ni órdagos, ha asegurado que no darán "cheques en blanco": "Es momento de dejar a un lado las medidas tibias, las políticas tímidas, para avanzar sin complejos y no sucumbir a las presiones de las derechas extremas", ha dicho.

Entre las medidas, preguntada por la regulación de los alquileres, pendiente por parte del Ejecutivo desde la anterior negociación presupuestaria, ha dicho que plantearán esta cuestión, al igual que en el ingreso mínimo vital (IMV) y su transferencia a la administración autonómica.

SE PUEDE DEROGAR LA REFORMA LABORAL SIN CONSENSO, COMO SUBIR EL SMI

Otra de las cuestiones es la derogación de la reforma laboral de 2012, hacia la cual ha llamado a "avanzar, con consenso con la patronal o sin él", ya que con la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 965 euros considera que "la excusa del diálogo social ha caído ya".

En este sentido, ha celebrado que esta retribución mínima legal se haya incrementado aun sin el acuerdo de los empresarios, pues demuestra que el Gobierno "puede tomar medidas que devuelvan a la clase trabajadora derechos arrebatados" y que "en realidad, solo necesita voluntad política y determinación".

Sin embargo, ha señalado que la subida "sigue siendo insuficiente" para alcanzar el compromiso del 60% del salario medio, en línea con lo establecido en la Carta Social Europea, y que en el caso del País Vasco esta referencia debería dejar el SMI en el entorno de los 1.200 euros.