Bildu pide a Sánchez reconocer "la tortura" que sufrieron "miles de vascos", como Zabalza, para avanzar en convivencia

Le ofrece "generosidad" si articula más medidas progresistas ante la crisis del Covid-19

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La portavoz del grupo parlamentario de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que reconozca la "tortura" que padecieron "miles de vascos", como el caso de Mikel Zabalza, durante el "conflicto" en el País Vasco para avanzar en "la paz y la convivencia".

El vídeo del día Pedro Sánchez admite el error de la desescalada de Julio 2020

Así lo ha trasladado su intervención en el Pleno del Congreso durante la conparecencia del presidente por la situación de la pandemia del coronavirus, tras aludir al "gran impacto" que han supuesto en la sociedad vasca la publicación en el diario 'Público' de unas grabaciones sobre Zabalza, detenido en 1985 por la Guardia Civil y "torturado hasta la muerte".

"Me gustaría saber si, como ha ocurrido en otros conflictos y en otras latitudes, será usted el presidente que dé el paso adelante, ese paso tan importante, que reconozca el sufrimiento que causó la tortura en tantos vascos y vascas", ha trasladado a Sánchez para confiar en que el presidente dé ese paso.

Mikel Zabalza fue detenido el 26 de noviembre de 1985 y desapareció días después de ser trasladado al cuartel de Intxaurrondo. El 15 de diciembre encontraron su cuerpo en el río Bidasoa. La versión oficial defendió que murió ahogado en el río Bidasoa al caerse cuando intentaba huir de la Guardia Civil.

Sobre la crisis sanitaria, Aizpurua ha demandado a Sánchez que despliegue más autogobierno a los territorios para que los respectivos gobiernos autonómicos puedan disponer de todas las herramientas para combatir la crisis del coronavirus, que ahora califica de "insuficientes".

DEMANDA MÁS AMBICIÓN PROGRESISTA A SÁNCHEZ

Por otro lado, la portavoz de EH Bildu ha exigido "más ambición" al presidente para combatir el "chantaje" de las farmacéuticas y dé pasos para liberalizar las patentes de cara a aumentar el suministros de vacunas ante el Covid-19, a la par que ha censurado a los políticos que se han administrado la dosis antes que los colectivos de riesgo.

También le ha advertido que, pese a su "moderado optimismo", la pandemia golpeará duro a la sociedad y le ha pedido aumentar los impuestos a bancos o grandes rentas.

A su vez, ha cuestionado cómo pretende el presidente que "nadie quede atrás" en la recuperación económica cuando no deroga la reforma laboral, no regula el precio del alquiler, no aumenta el salario mínimo interprofesional y aumenta la protección social de los colectivos más vulnerables, si bien respalda el despliegue de medidas del denominado 'escudo social'.

Por tanto, le ha dicho que son "exigentes" y que su lealtad no es con el Gobierno sino con las políticas progresistas, por lo que le ofrece "generosidad" si despliega medidas "de izquierda".