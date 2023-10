Bildu sigue trabajando ante una eventual moción de censura en Pamplona y el PSOE dice que no se ha hablado nada

PAMPLONA, 9 (EUROPA PRESS)

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal, ha señalado que su formación seguirá trabajando porque una "mayoría progresista se vea reflejada en todas las instituciones, también en el Ayuntamiento de Pamplona", mientras que el PSN ha negado que se haya abordado este tema con Bildu.

Así lo ha puesto en valor Aznal después de la elección de Xabier Alcuaz (EH Bildu) como presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC). Ha apostado por seguir seguirán trabajando por conseguir "mayorías progresistas" en todas las instituciones.

Mientras, UPN ha censurado que el apoyo del PSN al candidato abertzale para la FNMC "es uno de los pagos que ha hecho a Bildu para que María Chivite y Pedro Sánchez sean presidentes". "En política nada es gratis", ha aseverado Esparza.

En declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa y Junta de Portavoces de la Cámara, Esparza ha señalado que "los 6 diputados de Bildu son fundamentales para que Sánchez sea presidente" y "Bildu está callado y no pide nada porque tiene un acuerdo". "Empezamos a ver lo que hay, Bildu habla de nuevo paso para consolidar mayorías progresistas", ha dicho, para afirmar que "la fuerza política que atiende a más ciudadanos desde las alcaldías es UPN". Además, ha criticado que Geroa Bai aplauda esta nueva Presidencia que "no la quería, quería a los independientes porque que gane Bildu les penaliza, que no saquen pecho, que se los están comiendo, que tengan algo de dignidad", les ha pedido.

Para Esparza, el Partido Socialista está "en una estrategia nacional" y "no molesta a Bildu en un momento crítico para Sánchez; el acuerdo con UPN hubiera tensionado esa relación". "El Gobierno así se garantiza que EH Bildu va a ser dócil y no va a hacer grandes criticas al Gobierno", ha dicho, para pedir a los socialistas que "si han tomado la decisión de estar con Bildu, que la expliquen pero que no engañen a nadie". "En política nada es gratis, Chivite es presidenta gracias a Bildu, Sánchez también y ¿Bildu no pide nada a cambio? Yo creo que la gente de Bildu no es idiota". A su juicio, existe un acuerdo entre ambos y ha pedido que se "haga público". "Me gustaría que se cuente lo que hay", ha expuesto.

El socialista Ramón Alzórriz ha manifestado que, para la Presidencia de la FNMC, "no íbamos a apoyar a un candidato de UPN -Alejandro Toquero- que está utilizando las instituciones para atacar al Gobierno de Navarra, para insultarnos permanentemente y que ayer fue a manifestarse contra el Gobierno de Sánchez". "Sería injustificable que nosotros apoyáramos a UPN", ha dicho.

Alzórriz ha indicado que en la FNMC "hemos llegado a un acuerdo para ostentar más representatividad en los órganos de gobierno y un compromiso de que la dirección sea en coordinación y trabajo conjunto junto al Gobierno de Navarra; no hemos cambiado nuestra postura". En su opinión, "la mejora de los servicios públicos en los municipios o la cohesión territorial no tienen que ver con los modelos de nuestra Navarra, los símbolos...".

Ha manifestado que el líder de UPN, Javier Esparza, "no tiene ninguna credibilidad, ni UPN tampoco, como pasó con la reforma laboral". "Aparte de las diferencias políticas con ellos, nada que ver las nuestras con las políticas de UPN en los municipios, ayer se manifestaban contra el Partido Socialista...", ha expuesto, para criticar "la actitud de UPN de confrontación permanente poniendo a Alejandro Toquero, que ha sido el estilete para atacar al Gobierno de Navarra".

Preguntado por acuerdos para conformar mayorías "progresistas" también para una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona, Alzórriz ha señalado que "no hemos hablado de eso". "El PSN está ocupado en que Pedro Sánchez sea presidente de este país y haya un Gobierno progresista", ha señalado.

Aznal ha señalado que Xabier Alcuaz "defenderá" en la FNMC los intereses de más de 500 entidades locales y ha indicado que su designación al frente de la Federación es "un nuevo paso para ir consolidando las mayorías progresistas en Navarra". "Hemos trabajado para que el municipalismo tenga el valor que merece en la gestión política", ha dicho, para valorar este "nuevo paso útil y necesario para abordar gestiones de vital cuestiones para la Comunidad".

Según ha explicado, "este acuerdo es fruto de un trabajo largo, de negociación, hemos conseguido entre todas las fuerzas progresistas un acuerdo que va a beneficiar a las entidades locales". "Y vamos a seguir trabajando por que estas mayorías progresistas se consoliden en todas las instituciones". "En el Ayuntamiento de Pamplona se está haciendo un trabajo muy responsable desde la oposición, el bloque progresista en el Ayuntamiento está unido, lo que es importante, y vamos a seguir trabajando por que esa mayoría progresista se vea reflejada en todas las instituciones, también en el Ayuntamiento de Pamplona", ha expuesto.

A su juicio, "corresponde a la fuerza progresista más votada liderar gobiernos alternativos a la derecha, esta es nuestra hoja de ruta y ahí vamos a seguir trabajando".

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha mostrado su "felicitación" al nuevo presidente de la FNMC y "el compromiso de Geroa Bai de seguir propiciando todas las instituciones posibles progresistas, que avancen en convivencia". Según ha dicho, "hay que reconocer que esa mayoría amplia en el municipalismo se viene reflejando en el mapa municipal". Y ha señalado que les hubiera gustado más presencia de los independientes en la Ejecutivo de la Federación ya que "más del 55% de las entidades locales siguen siendo gobernadas por agrupaciones independientes".