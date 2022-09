Binance crea un consejo asesor para trabajar en cuestiones regulatorias, políticas y sociales

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La compañía de criptomonedas Binance ha creado un consejo asesor con el objetivo de trabajar en cuestiones regulatorias, políticas y sociales con la ayuda de un grupo de personalidades y expertos entre los que se encuentra el ex senador estadounidense Max Baucus.

También forma parte del consejo la ex presidenta del First Bank of Nigeria, Ibukun Awosika, o Lod Vaizey, miembro de la Cámara de los Lores, entre otros.

Binance ha explicado en un comunicado este jueves que aprovechará la experiencia y los conocimientos de los miembros para beneficiar a la industria en su conjunto, dando su punto de vista sobre los asuntos regulatorios más complicados y sensibles.

"De todas las tecnologías con potencial para crear una disrupción positiva, las criptomonedas, la blockchain y la web3 son unas de las más emocionantes y más prometedoras. Por eso es un gran placer participar en la creación del consejo asesor global de Binance", ha señalado Baucus, que presidirá el órgano.