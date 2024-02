Binter inaugura las rutas entre Canarias y Madrid con el foco puesto en "aprovechar" la compra de Air Europa por IAG

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Binter ha inaugurado este jueves las rutas directas entre Canarias y Madrid, un hito para la aerolínea canaria, que llega al 'hub' de Barajas con el foco puesto en aprovechar los flecos sueltos que deje la compra de Air Europa por parte de IAG.

El presidente de la compañía, Rodolfo Núñez, ha incidido en que estas nuevas rutas se deben a una serie de factores, entre las que se encuentran las "circunstancias", tanto actuales como las "que se van a dar". "Vamos a aprovechar, seguro, con el proceso de fusión de Iberia y Air Europa", ha destacado Núñez, quien ha explicado que la compañía ya ha manifestado al Gobierno su interés en hacerse con esa cuota de mercado.

En concreto, Núñez ha informado de que la cuota de mercado actual de Air Europa hacia las Islas Canarias es de entre un 22% y un 23% y es ese porcentaje con el que quieren hacerse una vez que se cierren todos los acuerdos de la operación.

El directivo canario ha hecho así una declaración de intenciones de cara a esta operación. En estos momentos, la compra de Air Europa está siendo estudiada por las autoridades de Competencia de la Comisión Europea y aún queda pendiente que IAG presente la oferta de concesiones ('remedies') que convenza a Bruselas de que no generará un monopolio. Según el 'holding', la propuesta en la que trabajan es "muy ambiciosa".

En este sentido, las rutas con Canarias son uno de los puntos delicados de la compra, ya que ambas compañía operan un gran número de rutas entre Madrid y acaparan sobre el 80% del mercado.

En cuanto a su idoneidad para hacerse con las rutas, Núñez ha esgrimido que Binter ofrece un servicio similar al de Air Europa, mientras que el resto "son low-cost". Por eso, considera importante que la sustituyera una compañía con un servicio similar. "En este caso, Binter, española y solvente", ha subrayado.

Con los vuelos que han inaugurado este jueves, Binter aspira a ocupar una cuota de mercado entre Madrid y las islas de en torno al 20%. El presidente de la aerolínea ha explicado que para su inversión se ha tenido en cuenta tanto el escenario en el que se hacen con los 'remedies' como en el que no.

"Si los vientos soplan más favorables porque el mercado se clarifica y desparece un operados y es sustituido por nosotros, pues mejor", ha resaltado. No obstante, si no es el caso, trabajarán por su propia cuota de mercado porque piensan que tiene "capacidad" y, si no, "desde luego voluntad y tenacidad".

CUATRO VUELOS DIARIOS.

La compañía ha inaugurado este jueves las rutas con Madrid, que cuentan con cuatro vuelos diarios desde los aeropuertos Tenerife Norte y Gran Canaria --dos por la mañana y dos por la tarde--, así como los vuelos de regreso, más la conexión gratuita con vuelos del resto de islas. Para ello, la compañía ha abierto una nueva base en Madrid con "casi 200 trabajadores" y ha adquirido cinco reactores Embraer.

Con estos nuevos vuelos, Binter aspira a hacerse con el 20% del mercado una vez que este se estabilice tras su entada como nuevo operador.

La aerolínea cifra la inversión de esta nueva ruta "en cientos de millones de euros". En concreto, la ha cifrado en dos series de unos 450 millones de dólares (416 millones de euros), de las que una ya se ha recibido y la segunda se espera para final de año.

Para esto, ha contado con el apoyo de los tres grandes españoles --BBVA, Caixabank y Santander-- y del Gobierno de Canarias, tanto del anterior Ejecutivo como del actual. De hecho, a la presentación de la ruta en Madrid han acudido el actual presidente, Fernando Clavijo, y el expresidente y ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Por todo ello, Núñez ha agradecido el trabajo de todos sus compañeros, quienes han hecho que estas rutas sean "una realidad". "No sé si es un día histórico, pero sí muy importante", ha destacado. "Es verdad que volamos a muchos destinos de la península, pero ninguno es Madrid, que es el nexo de conexión de Canarias con el resto del mundo", ha incidido. En total, con estas nuevas conexiones, la aerolínea vuela a 15 destinos en la península.

Asimismo, ha resaltado que la llegada de Binter a Madrid da la oportunidad de viajar entre la capital y las islas con un "servicio de calidad, bueno, haciendo agradable la experiencia de volar".

Por su parte, el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ha agradecido a Binter la apuesta decidida que siempre han hecho por las islas. "Siempre que hemos necesitado a Binter, Binter ha estado ahí", ha indicado.

También ha destacado el compromiso del Gobierno canario con la conectividad y su estrecha colaboración con Binter. Por ello, ha recordado que "los cargos del Gobierno" van a viajar a Madrid "en modo canario" a partir de ahora.

A su vez, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha resaltado que Binter ha permitido que "Canarias esté más cerca de la metrópolis" y va a seguir aportando al desarrollo del turismo y la economía del archipiélago.

Asimismo, ha recordado la labor de Binter durante la pandemia, cuando la compañía operaba vuelos "a pérdidas" para mantener la conectividad de las islas y ofreció sus servicios para transportar material y personal sanitario.

En ese momento, "Binter mantuvo 20 conexiones diarias con la península y entre islas, yendo a pérdidas", ha destacado Torres, quien ha subrayado que la aerolínea "no se rendía" en su compromiso para que el archipiélago estuviera conectado.