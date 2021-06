Biosca, en prisión preventiva por una estafa piramidal con criptomonedas, pide su libertad porque "no hay indicios"

Acusaciones alertan de que si queda en libertad puede tener acceso a monederos electrónicos y alegan que hay riesgo de fuga

La defensa del bróker Javier Biosca, en prisión provisional desde el pasado 8 de julio tras comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por ser el responsable de una presunta estafa piramidal valiéndose del interés suscitado por el mercado de las criptomonedas, ha solicitado su puesta en libertad alegando que no concurren en su caso "los indicios suficientes" para considerar que los hechos delictivos que le imputan sucedieron.

En un recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, señala asimismo que tampoco hay indicios de que Biosca fuera el responsable de los delitos de estafa continuada, apropiación indebida y falsedad en documento público. Además, resalta que no consta que Biosca no se presentara a requerimiento judicial cuando fue requerido o cuando tuvo conocimiento, y añade que tampoco consta que hubiera más de una requisitoria contra su persona en los dos últimos años.

Cabe recordar que contra Biosca pesaba una orden de búsqueda y captura cuando fue detenido en un control rutinario de la Guardia Civil, pero ahora su defensa, señala que el hecho de que cambiara de domicilio no obedecía a querer obstruir la acción de la justicia sino a motivos familiares. Y apunta que hasta el momento de ser detenido desconocía que la existencia de un procedimiento contra él.

A esto suma su defensa que Biosca carece de antecedentes penales y policiales, que tiene arraigo suficiente en España y que ha señalado domicilio fijo. Alega que hay falta de vínculos con el extranjero que permitan suponer una fuga y que pro otro lado tiene medios lícitos para ganarse la vida como informático y está en una cooperativa agrícola.

PRISIÓN SIN DECLARACIÓN

Fuentes jurídicas consultadas el día de la vistilla, que se celebró por videoconferencia desde Málaga, explicaron que la cautelar de prisión se adoptaba para evitar que pudiera fugarse, que destruyera pruebas o que pudiera entrar en contacto con los perjudicados.

Como argumento de peso, la defensa recuerda que se ha decretado la prisión provisional sin haberle tomado declaración al detenido, por lo que no se ha podido conocer la versión exculpatoria de Biosca por lo que se ha vulnerado su derecho fundamental a la defensa, a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva.

Añaden que estando en prisión sus comunicaciones se ven limitadas y no puede preparar su defensa con garantías, ya que no tiene acceso a un ordenador y por tanto no puede recabar pruebas que demuestren su inocencia. Por todo esto, insisten en que debe revocarse al auto de prisión provisional comunicada dictado por Pedraz y en su lugar decretar libertad provisional sin más obligaciones.

Este recurso ya cuenta con la oposición de una de las acusaciones personadas, la de la Asociación de Afectados por las Inversiones en Bitcoins o Criptodivisas --bajo la dirección letrada de Emilia Zaballos--. Indican que los delitos que se le imputan comprenden penas superiores a los dos años, por lo que es coherente la prisión provisional.

Añade que en la querella se presentan indicios suficientes para entender que Biosca puede ser responsable criminalmente de los hechos y que se ha presentado prueba suficiente como contratos firmados y conversaciones de mensajería que no dejan duda de que la autoría es del preso, de su mujer y de su hijo, también investigados.

Además, indica que se han producido más de dos requisitorias contra Biosca por lo que se cumple con la ley de enjuiciamiento criminal para decretar su prisión, y apunta que los cambios de domicilio han sido constantes y que ha viajado al extranjero. "El riesgo de fuga es altísimo y durante todo este tiempo ha tenido que ser conocedor de haber sido denunciado, y sin embargo no ha comparecido en dependencias judiciales", asevera.

En el recurso de esta asociación, se dice además que existe un riesgo de destrucción de pruebas en caso de que salga en libertad porque tendría acceso a las mismas y podría contactar con terceros que le pueden ayudar en ese propósito. "Es una persona con habilidades para la embaucación y el engaño", señala, para luego explicar que además si sale de prisión puede realizar movimientos de cantidades en criptomonedas y tener acceso a monederos electrónicos a los que en la actualidad no puede entrar.

Incide además en el riesgo de fuga, ya que Biosca ha ido "de hotel en hotel" según el informe de la UDEF, y se ha movido por diferentes países como Guinea Bissau o Portugal viajando en vuelos no regulares y con compañías de aviación privadas.

INVERSIONES DE PARTICULARES

En esta causa, de la que se declaró competente Pedraz en mayo, se investiga a la mercantil Algoritmhmics Group, una empresa que en 2019 captaba inversiones de particulares que querían obtener altos intereses en el mercado de las criptomonedas.

Tras montar ese 'chiringuito financiero', Biosca, su mujer e hijo comenzaron a captar clientes que debían entregarles su dinero, ellos garantizaban una rentabilidad del 20 o del 25 por ciento semanal --al menos al inicio--. Dado que los primero inversores comenzaron a recibir beneficios, se corrió la voz entre familiares de estos alabando la figura de confianza de Biosca y el negocio pasó rápidamente de los 30 inversores a los 500.

Pero durante la pandemia y el confinamiento se produjeron las primeras situaciones de irregularidad con incumplimiento por parte de Biosca, que dejó de pagar a casi todos los inversionistas, lo que produce la primera situación de desconfianza. Y es a finales de octubre de 2020 cuando desde Algoritmhmics Group se dejó de hacer abono de cantidad alguna.